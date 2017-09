Ligue 1 : le DFCO est à Caen ce samedi pour la 5e journée du championnat

Après la trêve internationale, retour sur les terrains pour les footballeurs dijonnais. Ce samedi, pour le compte de la 5e journée de Ligue 1, ils se déplacent au stade Michel-d'Ornano de Caen.

Au coup d'envoi de cette journée, les Normands sont 8es, les Dijonnais, 16es. Un classement qui ne veut pas dire grand chose pour l'instant. En tout cas, une chose est sûre, la tendance est à l'amélioration pour nos Rouges. Sèchement battus lors des deux premières journées à Marseille (3-0) et à domicile contre Monaco (4-1), les Bourguignons ont tenus Rennes en échec (2-2 à Rennes) avant de s'imposer, lors de la 4e journée, à Gaston-Gérard contre Montpellier (2-1). Face à eux, des Caennais plutôt en forme, eux aussi, puisque battus lors des deux premières journées ils restent sur deux victoires à Lille (2-0) et à Caen face à Metz (1-0).

Olivier Dall'Oglio se déplace à Caen ce samedi chez un concurrent direct au maintien © Radio France - Thomas Nougaillon

Ce match à Caen c'est une confrontation face à un concurrent direct au maintien. Le coach Olivier Dall'Oglio analyse le début de saison de son adversaire du soir: "sur les deux derniers matchs avec deux victoires, dont une à Lille, qui est belle, j'ai l'impression qu'ils ont trouvé un certain équilibre dans leur équipe (...) je trouve qu'il y a quelque chose de très cohérent (...) on sent un certain renouveau".

Olivier Dall'Oglio à propos de son adversaire de ce samedi, l'équipe de Caen Copier

Éspérons que nos Dijonnais mettent les ballons au fond des filets ce samedi à Caen! © Radio France - Thomas Nougailllon

Emmagasiner de la confiance

Après ce match à Caen, viendront de gros défis pour le DFCO qui recevra Saint-Étienne avant de se déplacer à Lyon. En Normandie, Dijon doit donc consolider ce qui a été fait lors des deux derniers matchs de championnat, histoire d'emmagasiner de la confiance. L'analyse d'Olivier Dall'Oglio: "je pense que ce qu'on a fait sur les deux derniers matchs est intéressant et il faut qu'on arrive à continuer dans le même sens (...) mais moi ce qui m'intéresse c'est de trouver cette solidité défensive qui nous fait encore défaut, après, les résultats suivront".

Olivier Dall'Oglio au sujet des futurs adversaires du DFCO, après Caen ce sera du lourd! Copier

Les deux dernières rencontres en championnat de Ligue 1 entre Dijon et Caen

Les deux dernières rencontres entre les deux équipes remontent à la saison 2016-2017 déjà en Ligue 1. En février 2017 lors de la 25e journée le DFCO l'avait emporté 2-0 à Gaston-Gérard tandis qu'au match aller, en décembre 2016, les deux équipes s'étaient séparées sur un mémorable 3-3 à Caen.

Le point sur les effectifs du DFCO

Le milieu Eden Massouema blessé à une cuisse doit reprendre l'entraînement la semaine prochaine, le défenseur Cédric Varrault opéré du nez a repris l'entraînement avec le groupe ce jeudi avec un masque de protection, à priori il ne devrait pas être du voyage à Caen, quant à Medhi Abeid, blessé aux cartilages du genou, est en phase de reprise il devrait faire son retour dans le groupe d'ici une dizaine de jours. Le DFCO qui pourrait profiter de ce déplacement à Caen pour tester ses deux recrues du dernier mercato: le défenseur Papy Djilobodji prêté par Sunderland et le milieu Portugais Xeka prêté par Lille. Pas sûr toutefois qu'ils soient titulaires.

Papy Djilobodji l'une des deux nouvelles recrues estivales du DFCO © Radio France - Thomas Nougaillon

Programme du week-end

Caen / DFCO, ce samedi 9 septembre, le coup d'envoi est à 20h au Stade Michel-d'Ornano. Les autres rencontres de ce samedi, également à 20h, Montpellier / Nantes, Strasbourg / Amiens et Troyes / Toulouse. Mais avant cela, toujours ce samedi, mais à partir de 17h Nice reçoit Monaco pour le derby de la Méditerranée. Dimanche 10 septembre: Saint-Etienne -futur adversaire du DFCO- face à Angers, Lyon contre Guingamp et Marseille / Rennes.