Dijon, France

L'entraîneur dijonnais Olivier Dall'Oglio avait prévenu avant le coup d'envoi : ce match allait être "hyper difficile". Ses joueurs lui ont finalement donné pleinement satisfaction ce samedi soir pour le compte de la 27ème journée de Ligue 1. Le DFCO a ainsi remporté son duel face au Stade Malherbe de Caen, un concurrent direct pour le maintien. Victoire 2-0 à Gaston-Gérard, désormais forteresse imprenable depuis neuf matches (huit victoires et un nul).

Un match maîtrisé (presque) de bout en bout

Mis à part une baisse de régime en début de seconde période, les Dijonnais ont mené leur barque du début à la fin. En première mi-temps, les meilleurs occasions étaient bourguignonnes. A la 25ème minute, Amalfitano donne le tournis à la défense caennaise, lance parfaitement Saïd côté droit. Son centre à ras-de-terre est repris... par un Normand ! Da Silva la met au fond contre son camp (1-0).

BUUUUUUT POUR LE DFCOOOOOO !!!!! Da Silva marque contre son camp ! 1-0 pour Dijon à la 25eme minute #DFCOSMC#Fbsport — France Bleu Bourgogne (@bleubourgogne) February 24, 2018

C'est en fin de deuxième période que les Bourguignons font le break. A la 70ème, Saïd (encore lui) débarque dans la surface adverse à toute vitesse et se fait accrocher : pénalty ! Julio Tavares s'en charge et envoie son missile dans la lucarne droite de Vercoutre : 2-0. Terminé, bonsoir.

LE 2EME BUUUUUUT POUR DIJON!!!!!! Penalty transformé en force par Tavares pleine lucarne droite! Vercourtre ne peut rien faire #DFCOSMCpic.twitter.com/1JSG6X2anQ — France Bleu Bourgogne (@bleubourgogne) February 24, 2018

"On est sur la bonne voie"

Au classement, les Dijonnais grappillent deux places et se retrouvent 11ème de Ligue 1. Juste derrière Guingamp (après son match nul 2-2 face à Metz). Les DFCO compte désormais 35 points, à 7 longueurs du barragiste Troyes.

L'opération est belle pour Olivier Dall'Oglio. "C'est une victoire très importante, on bonifie le point pris à Troyes," se félicite l'entraîneur dijonnais. Autre satisfaction pour lui : la solidité défensive retrouvée. Dijon n'a encaissé aucun but sur les deux derniers matches :

"C'est rarissime chez nous, donc c'est la fête à Dijon ! On a montré qu'on était capable de le faire."

"Niveau comptable et niveau psychologique, ça fait énormément de bien, reconnaît le milieu de terrain Naïm Sliti. Ça fait deux matches d'affilée qu'on prend zéro but. C'est très bien. Il faut continuer à bien jouer au foot et surtout garder cette solidité."

"Le maintien n'est pas encore acquis mais on est sur la bonne voie. Et après, pourquoi pas chercher plus haut ?"

Tavares : superstar

Le seul buteur dijonnais du soir est ressorti des vestiaires tout sourire. Julio Tavares a marqué une nouvelle fois (un but, mais aussi l'histoire du club). L'attaquant bourguignon signe ce samedi soir sa dixième réalisation en Ligue 1 cette saison. Le record de l'an dernier (neuf) est battu (et le championnat n'est toujours pas terminé). "Mon objectif était de battre mon record de l'an dernier. Voilà, c'est chose faite. Maintenant, je vais faire le maximum pour dépasser le record du club."

Julio Tavares se hisse désormais dans le top 10 des buteurs de Ligue 1 cette saison (avec 10 buts, il se retrouve à égalité avec le Messin Nolan Roux). Le joueur passe même devant un certain Kylian Mbappé du PSG (neuf buts ce samedi soir). Tavares est ainsi sorti sous les applaudissements du public en fin de match :

"Ça fait plaisir d’être ovationné par tout le stade, ils (les spectateurs) ont même eu une petite chanson pour moi : ça fait plaisir et je les remercie."

L'attaquant a même joint le geste à la parole. A la sortie des vestiaires, Julio Tavares a pris une bonne dizaine de minutes pour signer des autographes (et même quelques vignettes Panini offertes par un fan).

"Continue comme ça Julio, tu nous fait rêver" : les supporters acclament #Tavares (10 buts cette saison en @Ligue1Conforama) #DFCOSMCpic.twitter.com/kxUbcHXEs8 — France Bleu Bourgogne (@bleubourgogne) February 24, 2018

Le prochain match du DFCO est programmé samedi prochain (3 mars). Ce sera au stade Geoffroy Guichard. Saint-Etienne ? Tiens, tiens. Encore un sérieux candidat pour le maintien. Décidément.