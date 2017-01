Ligue 1: le DFCO à la recherche de sa première victoire à l'extérieur est à Montpellier ce samedi

Le DFCO est à Montpellier ce samedi soir avec pleins de bonnes résolutions pour ce premier match de l'année 2017. En ligne de mire sa première victoire à l'extérieur en championnat! Dijon reste sur une belle qualification en coupe de France et une victoire fin décembre en L1 contre Toulouse.

20e journée de Ligue 1, après la belle qualification en Coupe de France face à Louhans-Cuiseaux 2-0 samedi dernier, les Dijonnais sont à Montpellier ce samedi 14 janvier 2017 pour le premier match de championnat de la nouvelle année. 15e, du classement à 1 point de Caen, l'équipe en position de barragiste dans ce championnat, le DFCO est à la lutte pour le maintien! Il doit absolument améliorer ses stats et aller chercher sa première victoire à l'extérieur cette saison. Prendre des points loin de Gaston-Gérard, c'est justement l'une des bonnes résolutions du club Dijonnais pour 2017! Avec 3 points d'avance sur Dijon au classement, Montpellier, navigue en milieu de tableau. C'est une équipe à la portée des Dijonnais, une équipe à battre donc.

L'équipe du DFCO à l'entraînement © Radio France - Thomas Nougaillon

Mais attention, car la formation Héraultaise, durement châtiée en Coupe de France à Lyon dimanche dernier 5-0, s'est fait remonter les bretelles par son président Louis Nicollin. Et il y a de la réaction dans l'air.

Olivier Dall'Oglio commence l'année dans la sérénité après la belle victoire en Coupe de France à Louhans-Cuiseaux, son équipe repart sur de bonnes bases! © Radio France - Thomas Nougaillon

Pour Baptiste Reynet, le gardien du DFCO, il faut gagner à l'extérieur, pourquoi ne pas commencer à Montpellier ce samedi?

"On n'a pas fait un super parcours à l'extérieur sur la première partie de saison, c'est pour ça qu'on se retrouve à la lutte pour le maintien (...) on a fait le point sur ce qui ne va pas à l'extérieur et j'espère qu'on va commencer à gagner ce samedi"

-Baptiste Reynet