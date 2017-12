Pour leur dernière réception de l'année 2017 en Ligue 1, les Dijonnais sont attendus au tournant. Une victoire contre Lille, ce samedi à 20 heures, leur permettrait de poursuivre leur bonne série à domicile, et faire oublier leur déroute, la semaine dernière, contre Guingamp (4-0).

Dijon, France

L'ambiance était au beau fixe cette semaine, au centre d'entrainement des Rouges, au stade des Poussots, à Dijon. Les joueurs d'Olivier Dall'Oglio, 11èmes avec 21 points, savent qu'ils sont attendus au tournant après leur lourde défaite contre Guingamp, la semaine dernière en Ligue 1. En cas de succès contre le LOSC, ce samedi à 20 heures, à Gaston Gérard, ils pourraient porter à cinq, le nombre de victoires consécutives à domicile.

"Les joueurs savent ce que j'attends d'eux"

Deux jours avant le match, Olivier Dall'Oglio n'a guère usé de la langue de bois. "Quand on est passé à côté d'un match, il faut le dire, analyse le technicien bourguignon. Défensivement, nous avons été trop laxistes, trop loin de notre marquage. Même si on a joué à 10, c'est l'état d'esprit qui a fait défaut." Cette lourde défaite est d'autant plus difficile à comprendre que le technicien a répété à plusieurs reprises que Dijon "a vraiment une place à jouer cette saison en Ligue 1".

Malgré son revers contre les Bretons, le DFCO fait figure d'épouvantail à la maison. Les Rouges sont sixièmes de Ligue 1 à domicile et sont sur une série de quatre victoires d'affilée. De bonnes statistiques, et un groupe en confiance. Tout l'inverse des Dogues, complètement dépassés en ce début de championnat. Après avoir viré leur entraîneur argentin, Marcelo Bielsa, les Lillois, barragistes, sont maintenant interdits de recrutement par la DNCG, le gendarme du football français.

Tout est réuni pour que les Dijonnais s'imposent. "Ce genre de défaite [contre l'En Avant Guingamp, ndlr], jusqu'à présent, ça nous a toujours fait du bien, positive Olivier Dall'Oglio, en conférence de presse d'avant match. Ça permet de cibler les lacunes et les modifier, notamment en ce qui concerne le comportement." L'ancien défenseur rennais reste cependant méfiant, en ce qui concerne son adversaire. "Il y a des joueurs de qualité, c'est certain. Et le match nul contre Nice confirme leur renouveau [en coupe de la Ligue, ce mercredi]. Mais nous devons passer outre cela. Les joueurs savent ce que j'attends d'eux."

Le cas Xeka, disponible mais en tribunes

Ça devient une mode dans le football. Ne pas autoriser les joueurs prêtés à jouer contre leur club. Après l'épisode Rémy Cabella entre Saint-Etienne et l’Olympique de Marseille, c'est au tour de Dijon de faire les frais d'une clause de contrat. En effet, dans les documents signés par le club bourguignon lors du prêt du portugais Xeka par le LOSC, une mention spécifie son interdiction de jouer contre son propre club. En grande forme en ce moment, avec 2 buts et 3 passes décisives depuis le début du championnat, le milieu de terrain ne sera donc pas retenu dans le groupe ce weekend.

"C'est toujours gênant, regrette Olivier Dall'Oglio. On prête le joueur ; on sait qu'il a des qualités et qu'il peut-être un peu remonté lorsqu'il joue contre son "ancien club". Sportivement, ça n'a pas de sens puisqu'il appartient au DFCO, qu'il joue avec le maillot du DFCO. Mais bon, c'est le business du football ça."

A quelques exceptions près, le groupe dijonnais sera au complet, ce samedi. Julio Tavarez, victime d'une élongation, ne jouera pas avant l'année prochaine tout comme Wesley Said, en phase de reprise. Le technicien devra aussi faire sans Oussama Haddadi, suspendu trois matches, dont deux fermes, après son tacle dangereux contre Guingamp.

Dijon Football Club Côte-d'Or - Lille Olympique Sporting Club : ce samedi, à 20 heures, au stade Gaston Gérard.