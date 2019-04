Ligue 1 de football : le DFCO s'incline face à Caen, 1-0

Caen, France

Ce dimanche en cette 24ème journée de Ligue 1, le DFCO se fait déloger de la 18e place de barragiste. Les Rouges se placent désormais 19e du classement avec 28 points.

C'est le milieu de terrain du SM Caen, Fayçal Fajr qui a marqué au bout de la 67e minute.

L'entraîneur Antoine Kombouaré n'est pas surpris par le score face à une équipe de Caen qui a montré "de grandes capacités d'engagement." "On a surtout raté cette deuxième mi-temps" explique-t-il, "on a que ce qu'on mérite, quand on ne fait pas un bon match, on repart bredouille." Il attend avec impatience la 38ème journée pour passer devant Caen.

"Logique défaite" : Réaction d'Antoine Kombouaré Copier

Prochain rendez-vous le 05 mai contre Nantes.