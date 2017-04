Ligue 1 : le DFCO sort de la zone rouge

Le DFCO signe un match nul 0 à 0 à domicile face aux Girondins de Bordeaux dimanche 30 avril en match décalé de la 35e journée de Ligue 1. Un point et une belle opération pour les Dijonnais qui sortent de la zone de relégation en prenant la 17e place du classement.

Le point du nul mérité par les deux équipes et notamment par les deux gardiens. Le portier de Dijon, Baptiste Reynet, salut même la prestation de son homologue de Bordeaux, Cédric Carrasso : "On est tombé sur un très grand gardien et d'un côté ça me fait plaisir de le voir réussir comme ça parce qu'il le mérite après ce qui lui est arrivé mais comme je lui ai dis à la fin du match, je lui ai dis qu'il aurait pu nous laisser marquer quand même".

De belles occasions dijonnaises

Et ce ne sont pas les occasions qui ont manquées devant les cages de Cédric Carrasso, surtout dans le dernier quart d'heure avec un fort pressing des Dijonnais et "beaucoup d'occasions", comme le souligne Olivier Dall'Oglio, l'entraineur du DFCO : "C'est surtout le gardien adverse qui faut féliciter, il a fait un gros match. Nous aussi, on a été présent sur la fin de match mais sur tout le match il fallait être patient, fallait pas non plus qu'on s'expose. Sur la première mi-temps, une ou deux fois on s'est exposé et on aurait pu prendre un but. Je voulais que l'on soit patient, qu'on construise notre victoire. Il nous a manqué que le dernier geste**.**"

L'essentiel est là : "sortir de la zone rouge", comme le dit Mehdi Abeid. "Ça nous fait un peu de bien mentalement. Après, on va pas s'arrêter à ça, on sait que l'on a notre destin entre nos pieds donc ça sera à nous de faire les efforts et d'aller chercher des points à Guingamp, à Toulouse et ici à domicile contre Nancy."