Dijon, France

Pas de grand exploit ce samedi soir au stade Gaston Gérard lors du match DFCO - Amiens SC. Les footballeurs dijonnais ont vécu une longue souffrance, avec une première mi-temps particulièrement difficile face au répondant des Picards.

Les Amiénois ont été très solides pendant toute cette première période. Et c'est Amiens qui a ouvert le score, à la 45e minute, grâce à un but de Moussa Konaté.

42' Oulala ça devient chaud pour la défense dijonnaise. Konaté, à l'entrée de la surface, se met sur son pied gauche et frappe. Heureusement, le poteau est là pour sauver le DFCO. #DFCOASC#DFCO — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) March 10, 2018

Une première mi-temps qui a multiplié les chocs entre les joueurs, parfois tête contre tête. Malgré une plaie à la tête et un gros bandage, le capitaine dijonnais, Julio Tavarès a continué de jouer, ne lâchant rien.

Beaucoup de chocs pendant #DFCOASC : Gouano (Amiens) est sorti sur une civière après un 2e choc contre le Dijonnais Julio Tavares, blessé à la tête pic.twitter.com/9pNRqrSgRY — Laurine Benjebria (@Laurine_Benje) March 10, 2018

Les Rouges ont tiré des leçons de cette première partie, pour revenir avec plus de panache et de hargne dans le match. Dans le vestiaire, les footballeurs dijonnais se sont concentrés : "on s'est dit qu'on nous avait habitué à mieux", admet Welsey Saïd.

Wesley Saïd Copier

La deuxième mi-temps a donc été largement dominée par les Dijonnais qui ont alors repris du poil de la bête. L'attaquant Wesley Saïd est parvenu à égaliser à 20 minutes de la fin de match.

69' BUUUUUUUUUTTTT de @Westar974 !!!! L'égalisation dijonnaise !! Une belle frappe à ras de terre qui trompe Gurtner !!! 1-1 !! Allez les Rouges, on met le feu là !!#DFCO#TeamDFCO#DFCOASCpic.twitter.com/UoTyrejcCv — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) March 10, 2018

Un match assez rythmé par des attaques sur les deux fronts, mais avec peu de belles occasions. Les Dijonnais sont restés sur leur faim à l'issue des 90 minutes de jeu.

Il y a de quoi se réjouir quand même puisque les Dijonnais continuent leur bonne série. Depuis octobre le stade Gaston Gérard est une réelle forteresse. Avec 10 matchs à domicile sans aucune défaite, Dijon est la quatrième meilleure équipe à domicile, mais ça n'a pas suffit ce samedi. "Je pense qu'on avait plus de qualités qu'Amiens, mais on n'a pas réussi les ingrédients en place, donc on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes" assure Welsey Saïd, sauveur de ce match.

#DFCO - @AmiensSC (1-1) : fin du match à Gaston-Gérard. On doit se contenter d'un point ce soir.



Les Rouges ont su revenir au score et poursuivre leur série d'invincibilité (10 matchs sans défaite à domicile).



Résumé, réactions et photos sur https://t.co/WE1BWdKNs7 ! #DFCOASCpic.twitter.com/WxN2F0VdXr — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) March 10, 2018

Comme ses joueurs, l'entraîneur dijonnais n'a pas su cacher sa déception à l'issue du match : "on a été parfois négligent". Il faut dire que ce match face à Amiens était important pour la course au maintien.

Olivier Dall'Oglio Copier

A seulement 9 matchs de la fin du championnat, il n'y a pas de petit profit. Et ce match nul permet au DFCO de se positionner dans le Top10 de la Ligue 1, avec 37 points... à une poignée de points du maintien assuré. Ce que chercheront à obtenir samedi prochain les Rouges en déplacement à Montpellier.