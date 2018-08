Dijon, France

-Comment s'est passé votre intégration au DFCO ?

"J'étais venu la saison dernière faire un essai pendant quinze jours à Dijon. J'avais eu l'occasion de faire connaissance avec mes futurs coéquipiers. Donc mon intégration a été facile. Franchement, avant de venir à Dijon, je ne connaissais pas le club. Le DFCO, c'est pour moi une belle découverte."

Le DFCO, une belle découverte

-Pourquoi avoir choisi le DFCO et pas un autre club ?

"Le DFCO est le club qui m'a montré le plus d'intérêt. Il y avait un autre club de Ligue 1 sur les rangs et d'autres équipes de divisions inférieurs. Le choix de Dijon s'est fait naturellement. C'est un club qui peut me faire progresser, me faire franchir un pallier."

L'objectif est de progresser

-Quels sont vos objectifs en venant à Dijon ?

"L'objectif est d'abord de progresser. La saison dernière je jouais encore en CFA. Ensuite, je vais essayer de jouer le plus possible."

-Comment jugez-vous votre performance sur le premier match ? (Sénou Coulibaly a inscrit le but de la victoire face à Montpellier, score final : 1-2, NDLR)

"C'était physiquement assez compliqué pour l'équipe les trente premières minutes. Au fur et à mesure de la rencontre, l'équipe est montée en puissance. Après je ne m'affole pas. C'était un premier match."

-C'est quoi votre poste préféré ?

"C'est clair, mon poste de prédilection, c'est défenseur central. Après, que l'on joue à 2 ou 3 défenseurs centraux, ça m'est égal. Tant que je joue, ça me va."

-Face à Nantes, vous ne jouez pas. Vous êtes blessé. Pour combien de temps ?

"C'est l'histoire de dix à quinze jours. Je me suis blessé à l'entraînement. J'ai une petite déchirure à la cuisse. Mais ce n'est pas trop grave. Je vais voir avec le médecin. Mais j'espère être rétabli dès le prochain match contre Nice."

Dijon-Nantes, ce samedi à Gaston Gérard. Coup d'envoi à 20 heures.