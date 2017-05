Ligue 1 : Le DFCO veut finir le travail

Qui descendra en Ligue 2 ? Qui jouera les barrages ? Réponse ce samedi soir vers 23 heures à l'issue de la 38 ème et dernière journée de Ligue 1. Après sa victoire contre Nancy (2-0), le DFCO a son destin entre les pieds. Une victoire et le maintien serait assuré.

Pour le DFCO, les choses sont claires : si les rouges l'emportent à Toulouse ce samedi, ils sont sûrs à 100 % de jouer la saison prochaine en Ligue 1. Ils pourraient même encore grappiller une place au classement. Actuellement, les dijonnais occupent la 16 ème place avec 36 points à égalité avec Caen 17 ème, le DFCO comptant une meilleure différence de but.

Un nul ou une défaite à Toulouse et il faudra regarder les autres résultats

Après si le DFCO fait match nul ou si il perd à Toulouse, il faudra alors regarder les résultats des autres concurrents au maintien. Ils sont 4 dans le même cas de figure : Caen, 17 ème (36 points), Lorient, 18 ème barragiste (35 points), Bastia, 19 ème premier relégable avec 34 points et Nancy, 20 ème avec 32 points. Sachant que Caen se déplace à Paris, et que dans le même temps, Lorient et Bastia affrontent respectivement Bordeaux et Marseille, deux équipes qui jouent leur qualification en Ligue Europa, il faudrait un concours de circonstance pour que deux voire trois de ces équipes l'emportent et repassent devant le DFCO. Enfin, Nancy qui au mieux ne peut finir que barragiste reçoit St-Etienne.

Olivier Dall'Oglio : il faut finir le travail

Pour l'entraîneur dijonnais, l'objectif est clair : "il faut finir le travail. En gagnant le match de Nancy, on a fait un grand pas vers le maintien, mais ce n'est pas fini. Tout le monde est concentré. Il ne faut pas reproduire les mêmes erreurs que face à Guingamp (défaite 4-0, NDLR). On a pas le droit de se louper."

Olivier Dall'Oglio lors de la conférence de presse avant le match contre Toulouse © Radio France - Stéphane Parry

Le problème pour Dijon, c'est que le bilan des rouges cette saison à l'extérieur est catastrophique. Une seule victoire hors de ses bases à Lorient (3-2, NDLR). Le DFCO est dernier au classement des matches à l'extérieur. "Je ne retrouve pas à l'extérieur, le même bloc qu'à Gaston Gérard", note Olivier Dall' Oglio.

Olivier Dall' Oglio : "nos mauvaises performances à l'extérieur sont difficiles à expliquer" Copier

Pour ce dernier match du championnat de Ligue 1 à Toulouse, Olivier Dall' Oglio devra se passer de Fouad Chafik, blessé. Cédric Varrault (adducteurs), Médhi Abeid (genoux) et Adam Lang (entorse) sont incertains.