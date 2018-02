Caen, France

Un début d'année mollasson

Le FC Nantes a inscrit 4 points depuis janvier en 4 journées soit un de plus que le SM Caen qui avec Troyes, Guingamp et Strasbourg est crédité du moins bon départ pour cette nouvelle année. En revanche les Normands sont toujours en course en Coupe de France alors que Nantes a été surpris à la maison par l'AJ Auxerre (3-4)

Ronny Rodelin et Ivan Santini, les tontons flingueurs de d'Ornano....

On vous l'a dit et répété : depuis décembre 2016, ce sont les seuls caennais à avoir marqué devant leur public. Plus largement Ronny Rodelin est impliqué dans 6 des 8 derniers buts caennais et Ivan Santini a marqué le dernier but du SM Caen à d'Ornano, contre Lyon (1-2).

Ce sont eux qui tirent le plus également au but (65 tirs pour Santini et 60 pour Rodelin sur les 163 tirs tentés par le SM Caen).

..mais le SM Caen n'a jamais aussi peu marqué en Ligue 1

Avec 15 buts, les footballeurs caennais affichent leur pire total après 23 journées en Ligue 1 (18 buts en 2004-2005, en 1996-1997 et 1993-1994). Sur ces trois précédents, le SM Caen avait été relégué deux fois (en 2005 et en 1997) mais avec un (très) gros bémol : la défense caennaise de ces saisons étaient largement moins efficace que cette année.

Petites victoires.... mais victoires quand même

Dix des onze victoires du FC Nantes l'ont été par un seul but d'écart cette saison en championnat (Sept fois 1-0 et trois fois 2-1) mais les Canaris ont signé leur plus large succès la semaine passée à Guingamp (3-0).

Le match aller s'était d'ailleurs conclu sur ce classique 1-0 au détriment des Normands.

800

C'est le nombre symbolique de victoires en Ligue 1 que le FC Nantes peut atteindre s'il s'impose pour la 5e fois de suite cet après-midi à d'Ornano.