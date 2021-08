Ligue 1 - Le FC Lorient à l'heure de la confirmation alors qu'une nouvelle saison s'ouvre

Le FC Lorient fait son entrée en compétition à Saint-Etienne, ce dimanche à 15h, pour sa première sortie de la saison. Promus l'an passé et maintenus dans la douleur, les Merlus veulent surfer sur leur deuxième moitié de saison hallucinante où ils avaient fait figure de 5e meilleure équipe. Cette phase retour leur avait permis d'effectuer une remontée exceptionnelle pour se sauver.

Entretenir notre expression collective

L'objectif des Merlus sera de vivre une saison moins délicate. Et le FC Lorient ne voit pas plus loin que le maintien serein de l'aveu de son entraîneur Christophe Pélissier. Il refuse de parler d'un nombre de points ou d'un classement - "cela viendra de ce qu'on fera sur le terrain" - mais de contenu, dans la continuité de ce qui a permis au FCL de se sauver l'an passé. "Mon objectif est là. C'est entretenir notre expression collective, la développer dans notre identité, notre projet de jeu et agir ensemble". Invaincu en préparation, le FCL s'avance avec une relative confiance.

Un effectif stable, des joueurs qui ne découvrent pas la Ligue 1

Le FCL peut en tout cas s'appuyer sur un effectif désormais rompu à l'élite. "Les joueurs se posent moins de questions sur leur niveau individuel, sur leur niveau collectif, et sur le système qui a bien fonctionné. Il y a moins d'interrogations que l'an dernier à la même époque" reprend le technicien lorientais à la tête d'un effectif globalement stable pour viser le maintien. "La base de la réussite d'un projet est, pour moi, la stabilité" avec une seule arrivée (Igor Silva) et trois départs (Gravillon, Chalobah, Wissa) pour l'heure. "A 80, ou 85%, ce sera le groupe de l'an passé, enrichi de jeunes du centre de formation qui amènent leur enthousiasme et leur fraîcheur".

Performer, ce serait d'être bien placé dans un groupe de douze équipes

Avec toujours des poisons offensifs, le FCL entend en revanche se renforcer défensivement d'ici la fin du mercato pour atteindre son objectif maintien plus sereinement. "Il y a une douzaine d'équipes sur la même ligne que nous, qui ont envie de rester en Ligue 1. Performer, ce serait d'être bien placé dans ce groupe de douze équipes" conclut Christophe Pélissier.