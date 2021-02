Ligue 1 - Le FC Lorient à Rennes pour confirmer son renouveau

A peine remis de son exploit face au PSG (3-2) dimanche, le FC Lorient enchaîne ce mercredi soir (19 heures) par un derby à Rennes qui s'annonce relevé. En une semaine, et deux victoires capitales, les Merlus se sont relancés dans la course au maintien. Ils cherchent à confirmer au Roazhon Park.

Tout a changé en une semaine pour Lorient. Le FCL a fait le plein de points et de confiance la semaine dernière, avec deux victoires en deux matchs. L’entraîneur Christophe Pélissier retient autant le succès de prestige contre Paris (3-2) dimanche, que celui très important remporté contre Dijon (3-2) mercredi dernier, un adversaire direct pour le maintien.

Il faut faire preuve de beaucoup d'humilité - Christophe Pélissier

"Le match de Dijon était capital pour nous. Et réussir à enchaîner sur une performance contre Paris, c'est très bien pour les têtes, au niveau comptable et pour progresser. Mais maintenant il faut faire preuve de beaucoup d'humilité" prévient l’entraîneur lorientais.

Deux victoires dans le money time

Les merlus sont complètement relancés après cette folle semaine. Mercredi dernier, les Lorientais étaient encore en convalescence, après 22 cas de covid, dont 14 joueurs pros. Alors avant-derniers de Ligue 1, ils étaient fébriles avant de recevoir Dijon, un autre relégable.

Mais leur victoire 3 buts à 2, arrachée dans les dernières secondes, contre un concurrent direct au maintien, les a regonflés. Le succès de prestige face au PSG dimanche en a rajouté une couche. Une nouvelle victoire 3-2, acquise aussi dans les arrêts de jeu.

Le FCL, désormais 18ème, sort la tête de l'eau et se rapproche des équipes non-relégables. Et Lorient compte un buteur en pleine bourre : Terem Moffi, un but par match depuis 5 rencontres (dont celui victorieux contre Paris) ! Aux Merlus de confirmer ce mercredi soir dans le derby contre des Rennais qui cherchent à se relancer dans la course à l'Europe.

Monconduit forfait, Ilori dans le groupe

Thomas Monconduit, sorti contre le PSG à la mi-temps pour une béquille, est absent pour ce déplacement à Rennes. En revanche, Thiago Ilori, le défenseur portugais prêté par le Sporting Portugal et arrivé lundi, figure déjà dans le groupe convoqué par Christophe Pélissier. L’entraîneur lorientais pourra aussi compter sur Jonathan Delaplace, qui avait pris un coup contre les Parisiens et était incertain, ainsi que Quentin Boisgard, qui était forfait contre Paris pour une blessure à l'adducteur.

Soirée spéciale multiplex breton ce mercredi soir sur France Bleu Breizh Izel. Rennes-Lorient et Strasbourg-Brest, coup d'envoi en direct à 19 heures.