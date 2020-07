Ligue 1 : match nul entre le FC Lorient et le Stade Brestois en match de préparation

A moins d'un mois de la première journée de Ligue 1, le FC Lorient recevait le Stade Brestois en match de préparation. L'occasion d'une large revue d'effectif terminée par un score nul (2-2).

Première période

Lorient monopolise le ballon en tout début de match mais peine à fissurer le bloc brestois. Seul Wissa y parvient parfois, et son tir croisé, dévié par Larsonneur, heurte la barre (11e). De mieux en mieux au fil des minutes, Brest affiche plus d'automatismes. Après deux tentatives de loin (Faivre sur Nardi à la 12e et Perraud hors du cadre à la 18e), le Stade fait preuve de pragmatisme. L'ouverture du score de Chardonnet intervient sur un coup franc de Battocchio (23e) et Cardona, lancé en profondeur comme il l'aime par Honorat, double la mise (35e).

Buts : Chardonnet (23e) et Cardona (35e) pour Brest.

FC Lorient : Nardi - Mendès, Laporte, Morel, Le Goff - Marveaux, Lemoine, Le Féé - Diarra, Hamel, Wissa.

Stade Brestois : Larsonneur - Faussurier, Chardonnet, Mbock, Perraud - Honorat, Belkebla, Battocchio, Le Douaron - Faivre - Cardona.

Seconde mi-temps

Si Brest change intégralement son onze dès le début de la période, le FC Lorient repart avec une équipe moins remaniée, mais son jeu n'est pas plus efficace. Juste une frappe de Lemoine bien sortie par Cibois (49e).

Brest manque de tuer le suspense mis Ngoma rate le penalty concédé par Lasne (70e). Lorient revient dans le match en quatre minutes grâce à un penalty de Bozok (74e) et une frappe au ras du sol de Boisgard (79e).

Buts : Bozok (74e) et Boisgard (79e) pour Lorient.

FC Lorient : Dreyer - Mendes (Mendy, 75e), Laporte (Mouyokolo, 75e), Saunier, Morel (Delaplace, 60e) - Diarra (Mara, 60e), Lemoine (Wadja, 60e), Le Fée (Doumbouya, 75e), Boisgard - Bozok, Hamel (Courtet, 60e)

Stade Brestois : CIbois - Magnetti, Le Bars, Duverne, Baal - Dioh, Diallo, Lasne - Ngoma, Saïd (Genty, 75e), Benvindo, .