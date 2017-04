Ligue 1 | Le FC Lorient bat le Stade Malherbe de Caen et éteint enfin la lanterne rouge !

Le FC Lorient termine une journée de Ligue 1 sans être lanterne rouge pour la première depuis le 22 octobre 2016 ! Grâce à leur victoire (1-0) sur Caen, les Merlus doublent Bastia et reviennent à égalité avec Nancy, barragiste. Dijon, 17e, n'est qu'à un petit point...

La première mi-temps

Quand il est attendu et sous pression, le FC Lorient a une fâcheuse tendance à décevoir. Pourtant, son début de match est excellent. Et par trois fois, il rate l'ouverture du score dans le premier quart d'heure. Soit en ne trouvant pas le cadre (Philippoteaux, bien trouvé par une talonade de Moukandjo, à la 1e), soit en butant sur Vercoutre (auteur d'un arrêt réflexe sur une tentative de Waris à la 6e), soit par manque d'attention (Moukandjo n'a pu reprendre un centre de Le Goff alors qu'il était seul devant le but ouvert à la 12e).

Point commun à ces trois actions, elles naissent sur les ailes où Lorient se promène grâce à Philippoteaux et Marveaux. C'est pourtant grâce à une bourde de la charnière caennaise que le FCL ouvre le score. Moukandjo récupère un ballon très mal géré par le défenseur central Yahia (29e). Moukandjo inscrit son dixième but de la saison. A cet instant, le FCL éteint avec beaucoup de joie la lanterne rouge, et revient à égalité avec le barragiste.

Mais le FC Lorient a une autre mauvaise manie : il encaisse toujours un but sur la première attaque adverse. Ces Normands-là peuvent-ils inquiéter la défense du FCL ? Clairement non ! Mais il ne faut être sûr de rien avec l'arrière garde lorientaise, et par deux fois, la défense laisse Karamoh partir dans son dos. Le Normand butte sur Lecomte en un contre un (37e), puis il ne trouve pas le cadre (42e).

La seconde mi-temps

On attend confirmation du premier acte en seconde période, car Lorient a du mal à maintenir un bon rythme tout au long d'une rencontre. A l'aller, le FCL avait gâché un avantage très précoce de deux buts.

Et effectivement, les Merlus se font de grosses frayeurs. Lecomte (encore !) met en échec Karamoh (encore !) parti dans le dos (encore !) de la défense lorientaise (47e). Trois minutes plus tard, Bellugou est exclu directement pour avoir annihilé une action de but normande. Le coup-franc qui suit est dévié de peu au-dessus de la barre.

Philippoteaux fait les frais de l'expulsion, et laisse sa place à Lautoa. Mais l'infériorité numérique a le mérite de remettre le FCL dans le match, et il est incompréhensible que Monsieur Abed n'ait pas sifflé pénalty après une grosse faute de Da Silva (55e).

Le match s'électrise, et Lorient se fait peur dans le jeu aérien. Ce qui lui arrive souvent ces dernières semaines. A la 65e, Rodelin, esseulé, reprendre de la tête un centre venu de la droite. Heureusement que le Caennais n'a pas trouvé le cadre. A la 77e, à l'issue d'un corner de la droite, Da Silva va le trouver le cadre, mais Lecomte est propre sur sa ligne, malgré le soleil dans les yeux.

Caen a laissé passer sa chance. Et les Normands perd espoir à dix minutes de la fin. Après une belle occasion non convertie par Marveaux (78e), le Malherbiste Da Silva descent Waris et rentre aux vestiaires à la 81e.

Le FC Lorient ne parviendra pas à tuer le match malgré une occasion très franche pour Moukandjo à la 88e. Qu'importe. Il s'impose 1-0 sous le soleil et devant une belle affluence. Pour la première fois de la saison, le FCL parvient à gagner deux matchs de suite. Et il est plus que jamais dans la course au maintien.

Les réactions

