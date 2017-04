Ligue 1 | Le FC Lorient ne fait qu'une bouchée de Metz (5-1) et quitte la zone de relégation !

A quatre journées de la fin de la saison, le FC Lorient quitte la zone de relégation pour la première fois depuis sept mois. Les Merlus ont humilié le FC Metz 5-1 samedi soir à domicile.

Quatre victoires sur les cinq derniers matchs. Le FC Lorient est injouable depuis la fin du mois de mars. Après Nancy, Caen et Lyon, les Merlus ont ajouté le FC Metz à leur tableau de chasse. Un concurrent direct dans la course au maintien. Les lorientais sont désormais 16e au classement. Ils n'avaient pas quitté la zone de relégation depuis début octobre ! Ils comptent deux points d'avance sur le premier relégable et sur le barragiste.

VICTOIRE DES MERLUS !!!!!! pic.twitter.com/ECGNXbQluC — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) April 22, 2017

Un potentiel offensif impressionnant

Deuxième pire défense de Ligue 1 (65 buts encaissés !!), le FC Lorient a solidifié ce secteur depuis un mois. Et en attaque, les Merlus se montrent très inspirés ces derniers temps. Ils ont marqué 13 buts sur les 5 derniers matchs, infligeant une fessée à Metz (5-1) donc et une correction à Lyon (4-1).

Samedi soir contre Metz, pour la 34e journée de Ligue 1, les trois joueurs offensifs du FC Lorient ont marqué. Benjamin Moukandjo, Majeed Waris et Jimmy Cabot par deux fois. Cabot a ajouté deux passes décisives.

Un calendrier abordable jusqu'à la fin de la saison

Il reste maintenant quatre matchs en Ligue 1. Le FC Lorient ne peut pas se permettre de baisser de pied. Mais leur calendrier semble plutôt abordable. Les Merlus auront deux déplacements, à Nantes et à Bastia. Et deux matchs à domicile : contre Angers puis Bordeaux pour la dernière rencontre de la saison.