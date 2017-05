Ligue 1 | Le FC Lorient se fait reprendre par Angers et lâche deux points à la maison

Lorient avait fait le plus dur en ouvrant le score par Philippoteaux. Mais un but malheureux de Manceau a permis à Angers d'arracher un match nul, logique vu le match du SCO. Le FCL a perdu deux points, et Marveaux blessé.

Contre Angers SCO, le FC Lorient visait une troisième victoire consécutive au Stade du Moustoir, ainsi que la possibilité de faire un nouveau pas vers le maintien. Malheureusement, les Merlus n'ont pas su tenir leur avantage, et ils ont même vu Caen leur passer devant au classement.

Privé de Moukandjo, blessé, le FCL enregistrait le retour de Sylvain Marveaux. Mais le début de match est laborieux entre deux équipes se livrant peu. Le score de 0-0 à la pause est logique.

L'incroyable raté de l'ex-Brestois Traoré

En seconde période, Philippoteaux fait sauter le verrou à la 62e grâce à son second but de la saison. A l'origine de ce but, Cabot, entré dix minutes plus tôt en remplacement de Marveaux blessé, qui avait vu son centre de la gauche repoussé par le gardien angevin sur la barre.

Le plus dur était fait, mais Angers a recollé. Après une première alerte à la 65e (une tête de Dhiedhiou sur la barre), le SCO recolle à la 72e. Le latéral Manceau a contré un dégagement taclé de Lecomte (1-1).

Le FC Lorient aurait même pu perdre ce match sans un incroyable manqué d'Ismaël Traoré, à la 78e. Seul au deuxième poteau, il n'avait plus qu'à pousser la balle dans le but, mais a repris la balle avec le talon.

Lorient aura lui aussi une balle de match mais le latéral Vincent Le Goff n'accrochera pas le cadre (89e).

Casoni : "L'équipe a tout donné"

Bernard Casoni analysait après le match : "Avec la fin de match que nous avons fait, on aurait aimé prendre les trois points. C'était assez fermé en première période, face à une équipe pas facile à bouger, bien organisée, avec beaucoup d'atouts sur le plan athlétique. Il fallait la travailler, être patient, et le travail a payé en début de seconde période où nous avons pu ouvrir le score. Après, ils nous ont poussé dans nos derniers retranchements et ça n'a pas été évident pendant 10-15 minutes, avec une succession de corners et de longs ballons qu'on n'a pas toujours bien gérés. Après l'égalisation, on est repartis du bon pied, on a poussé jusqu'à la dernière minute. On a tout donné, l'équipe a tout donné. A nous de renouveler des matches comme ça et d'être aussi performants, si ce ne n'est plus."

Fin de saison pour Marveaux ?

Lorient aura l'occasion d’entériner son maintien lors de la prochaine journée en cas de victoire contre Bastia. Mais une défaite verrait la lanterne rouge revenir à un petit point.

Pour cette rencontre, Sylvain Marveaux devrait faire défaut. Bernard Casoni est peu optimiste pour son joueur, sorti sur blessure en cours de match. L'entraîneur s'est, en revanche, montré optimiste quant à un retour de son buteur Benjamin Moukandjo, avant la fin de saison.