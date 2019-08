Ligue 1 : le FC Metz à l'assaut de la Meinau et du Racing Club de Strasbourg

Ce dimanche 11 août, pour son retour en Ligue 1, le promu messin se rend sur la pelouse du RCSA pour un passionnant derby de l'Est. Coup d'envoi à 17 heures.

Les ultras du FC Metz à la Meinau lors d'un précédent derby de l'Est en avril 2018

Metz, France

Le champion de Ligue 2 contre le vainqueur de la Coupe de la Ligue. Voilà une belle affiche pour débuter la saison et en prime c'est un derby, celui de l'Est. Ce dimanche, à l'occasion de la première journée de la Ligue 1, le FC Metz va défier Strasbourg et son incroyable public de la Meinau. Ce sera un bon test pour le promu grenat.

Le FC Metz veut réussir son entrée en matière

Après six semaines de préparation, un stage à Molsheim et sept matchs amicaux, les Grenats ont " hâte de reprendre la compétition, la vraie " ", explique le coach Vincent Hognon. L'entraîneur du FC Metz reconnaît que démarrer la saison par un derby nécessitera " beaucoup d'implication et d'intensité ". Le capitaine du club à la Croix de Lorraine, l'expérimenté Renaud Cohade ajoute qu'il " faudra beaucoup de détermination pour aller chercher un résultat à la Meinau ".

Vincent Hognon le coach messin sur la suprématie du PSG en Ligue 1 Copier

Strasbourg est déjà prêt

Onzième du dernier championnat et vainqueur de la Coupe de la Ligue, Strasbourg a déjà officiellement lancé sa saison. Le club alsacien tente de se qualifier pour la prochaine Ligue Europa. Après avoir sorti le Maccabi Haïfa (3-1 ; 2-1), les protégés de Thierry Laurey ont joué ce jeudi chez les Bulgares de Plovdiv, avec au final, un succès 1 à 0. Durant l'intersaison, le Racing a notamment perdu Pablo Martinez (Nîmes) et Anthony Gonçalves (Caen). Il enregistre en revanche les arrivées du Caennais Alexander Djiku et du Parisien Cawdy Williams.

Quelques statistiques

Ce derby de l'Est en Ligue 1 et à la Meinau, ce sera le 48ème de l'histoire. La dernière fois que les deux clubs s'étaient rencontrés sur le sol alsacien, c'était en avril 2018 et le club à la Croix de Lorraine avait décroché un bon nul face à Strasbourg (2-2).

Racing Club de Strasbourg - FC Metz, première journée de la Ligue 1, coup d'envoi à 17 heures au stade de la Meinau. A suivre sur France Bleu Lorraine à partir de 16h30 avec les commentaires de Thomas Jeangeorge et de Alexandre Luthardt.