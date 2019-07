Ligue 1 : le FC Metz à l'heure alsacienne

Molsheim, France

Comme l'été dernier, le FC Metz a donc choisi Molsheim pour son traditionnel stage d'avant saison. Depuis samedi soir, cette ville du Bas-Rhin, qui abrite le siège du constructeur automobile Bugatti, accueille aussi 29 joueurs et les membres du staff du club à la Croix de Lorraine. Au menu : des entraînements, de la sueur mais aussi renforcer la cohésion d'équipe.

Le FC Metz s'entraîne sur les installations d'un club partenaire du Racing

Les séances d'entraînement du FC Metz se déroulent au Stadium, le stade du club de Molsheim-Ernolsheim. Cette formation est un club partenaire du Racing Club de Strasbourg. Les deux équipes du Grand Est se retrouveront le 11 août prochain à la Meinau, pour la première journée du championnat.

En pénétrant sur la pelouse du Stadium, ce mardi, les joueurs du FC Metz ont d'ailleurs croisé quelques jeunes du club de Molsheim, qui ont scandé des " Allez Racing ".

Pas de quoi perturber Vincent Hognon et ses hommes impliqués et concentrés durant cette séance d'entraînement. Au menu ce mardi : un jeu basé sur la récupération puis une opposition interne sur un terrain réduit. Le coach du FC Metz donne de la voix et demande notamment au gardien Guillaume Dietsch de soigner sa relance.

Après une séance de deux heures, retour à l'hôtel, pour le déjeuner. Après la sieste, c'est une activité extra-sportive mais " physique et ludique ", précise l'un des membres du staff, qui est programmée.

Lors des repas, les recrues se plient au traditionnel bizutage : une chanson de Renaud pour Samy Lahssaini, une folle danse pour Thierry Ambrose.

Ce mercredi, les joueurs du FC Metz affronteront les belges de Seraing. Coup d'envoi à 17 heures au Stadium de Molsheim. Le club à la Croix de Lorraine quittera Molsheim ce samedi, après un nouveau match amical contre les Allemands de Mayence.