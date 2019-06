Ligue 1 : le FC Metz à l'heure de la Coupe d'Afrique des Nations

La 32ème édition de la CAN débutera le 21 juin prochain en Egypte. 24 équipes y participent et pas mal de Messins et d'anciens Messins. Revue d'effectif !

Metz, France

Pour certains joueurs et anciens joueurs du FC Metz, les vacances estivales 2019 ont été un peu plus courtes. Et pour cause, ils vont participer avec leurs sélections respectives à la Coupe d' Afrique des Nations qui débutera le 21 juin prochain en Egypte. La finale de la 32ème CAN aura lieu le 19 juillet au Caire.

Le FC Metz et le Sénégal, une vrai histoire d'amour

Les Lions de la Teranga, qui affronteront en phase de poule l' Algérie, le Kenya et la Tanzanie, sont étroitement liés au club à la Croix de Lorraine. trois anciens Messins figurent dans la sélection du Sénégal :

Kalidou Koulibaly

Sadio Mané

Ismaïla Sarr

En revanche Opa Nguette et Habib Diallo, malgré sa bonne saison en Ligue 2, ne sont pas retenus.

Une première CAN pour Oukidja

Le gardien du FC Metz, Alexandre Oukidja, naturalisé l'an passé, participera avec l'Algérie à sa toute première Coupe d'Afrique des Nations. Les Fennecs joueront contre le Sénégal, le Kenya et la Tanzanie

Le monstre d'Accra

John Boye, le défenseur du FC Metz, est de nouveau sélectionné avec le Ghana. Les Blacks Stars ont déjà remporté la CAN à 4 reprises. Lors de cette 32ème édition, le Ghana affrontera le Cameroun, la Guinée Bissau et le Bénin.

Angban et Cornet, les éléphants

Victorien Angban, le milieu de terrain du FC Metz est sélectionné avec la Côte d'Ivoire, dont les joueurs sont surnommés les éléphants. L'ancien attaquant du FC Metz, aujourd'hui à Lyon, Maxwell Cornet sera aussi du voyage égyptien. Au 1er tour, le vainqueur de l'édition 2015 de la CAN jouera contre le Maroc, l'Afrique du Sud et la Namibie.

Fofana en défense avec le Mali

Le roc de Bamako, Mamadou Fofana, sera de l'aventure égyptienne avec le Mali. En sélection, le milieu de terrain du FC Metz, recule d'un cran pour évoluer en défense centrale. En revanche Adama Traoré, l'attaquant du FC Metz, prêté à Orléans, lors de la phase retour du championnat de Ligue 2, n'a pas été retenu

Les anciens grenats de la Tunisie

Présent lors du dernier Mondial en Russie, Ferjani Sassi a été de nouveau sélectionné pour cette Coupe d'Afrique des Nations. La Tunisie sera opposée au premier tour au Mali, à la Mauritanie et à l'Angola. En revanche, Fakhreddine Ben Youssef a été écarté par le sélectionneur Alain Giresse.

"Tus" le malgache

Surnommé Tus, l'ancien pur produit de la formation messine et l'actuel défenseur de Minnesota en MLS, Romain Métanire a rejoint la sélection malgache il y a un an. Madagascar affrontera au premier tour le Nigéria, la Guinée et le Burundi.