Ce dimanche 18 mars, à l'occasion de la 30ème journée de la Ligue 1, la lanterne rouge messine accueille le FC Nantes. Le club à la Croix de Lorraine qui n'a plus gagné en championnat depuis presque 2 mois aura fort à faire face à ce candidat à l'Europe.

Metz, France

Mettre fin à une nouvelle série noire, juste avant la dernière mini-trêve internationale de la saison, c'est le défi proposé ce dimanche au FC Metz face au FC Nantes.

Le dernier succès des grenats, remonte au 27 janvier, à domicile, contre Nice. Depuis cette date, le club à la Croix de Lorraine n'a récolté que 2 petits points et perdu 4 rencontres. Au final, sa quête de remontada est resté quasiment au point mort. Pour entretenir un infime espoir de maintien, une victoire est quasi obligatoire contre Nantes.

Les canaris, l'une des équipes surprises de ce championnat 2017-2018. Sans stars, mais grâce à la patte de l'expérimenté entraîneur Claudio Ranieri, le club nantais est désormais candidat à une place européenne.

Sa force, c'est sa défense, la troisième de Ligue 1 et sa marque de fabrique, s'imposer par seulement un but d'écart : les canaris l'ont fait à 10 reprises cette saison.

C'était notamment le cas, lors du match aller, contre Metz. Une rencontre qui a laissé un gout amer aux grenats. Réduits à 10, après l'expulsion d' Assou-Ekoto , les messins ont dans le temps additionnel obtenu et transformé un penalty. Mais l'arbitre, ce soir, en a décidé autrement, et a fait retirer ce tir au but, que Nolan Roux, a hélas manqué.L'un des nombreux coups durs de cette saison pourrie des grenats.

Le groupe messin pour affronter Nantes : Palmieri toujours suspendu, Bisevac encore absent

Gardiens de but : Kawashima, Beunardeau.

Défenseurs : Balliu, Niakhaté, Peugnet, Rivierez, Selimovic.



Milieux de terrain : Cohade, Diagne, Dossevi, Mandjeck, Milicevic, Mollet, Nguette, Poblete.



Attaquants : Roux, Niane, Rivière.

FC Metz - FC Nantes, coup d'envoi à 15 heures à St Symphorien, avant-match sur France Bleu Lorraine et France Bleu.fr dès 14h30