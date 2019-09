Ligue 1 : Le FC Metz battu en dix minutes à Bordeaux

Le FC Metz s'est incliné sur la pelouse des Girondins de Bordeaux ce samedi soir (2-0). Troisième défaite consécutive en Ligue 1 pour les Grenats après les revers à Angers et contre le PSG. Le début de match a été fatal aux Messins, avec ces deux buts inscrits lors des dix premières minutes.

Nicolas de Préville a inscrit le deuxième but bordelais à la 9ème minute de jeu.

Bordeaux, France

Le FC Metz n'y arrive toujours pas. Troisième défaite d'affilée cette saison en championnat. La victoire bordelaise 2-0 s'est dessinée dès les dix premières minutes de jeu. Le manque de réalisme des Grenats a une nouvelle fois fait défaut au club à la croix de Lorraine. Le FC Metz ne s'est plus imposé à Bordeaux depuis plus de 39 ans.

Vincent Hognon avait pourtant prévenu, il fallait être vigilants lors de l'entame de match. Ne pas encaisser de but en début de partie comme cela avait été le cas contre Angers (4') et le Paris Saint-Germain (11'). Visiblement, les joueurs messins n'ont encore pas été assez attentifs.

Erreurs techniques et maladresse offensive

Alexandre Oukidja s'est incliné deux fois en moins de dix minutes. La première, à la 7ème minute sur une erreur personnelle du gardien international algérien. Il a mal repoussé un corner, qu'à pu reprendre Otavio avant que Jimmy Briand ne finisse du pied droit.

A peine le temps de souffler que les Bordelais ont inscrit le second but. Là aussi sur une maladresse messine. Habib Maïga a raté sa passe, interceptée par le Sud-Coréen Hwang, qui a lancé parfaitement en profondeur Nicolas de Préville. L'ancien lillois n'a pas tremblé et à fusillé en face-à-face Alexandre Oukidja.

Les deux buts des Girondins de Bordeaux, dans les conditions du direct, avec Thomas Jeangeorge Copier

Incapable de réagir en première mi-temps, les Messins n'ont pas été dangereux avant la 52ème minute et le but d'Habib Diallo... Finalement refusé pour une position de hors-jeu, confirmée par le VAR. Hormis sur cette occasion de l'international Sénégalais, les attaquants messins se sont montrés une nouvelle fois très brouillon devant le but. A l'image de Thierry Ambrose, entré en jeu à la place d'Opa Nguette, deux fois imprécis face à la cage de Benoît Costil alors qu'il avait été bien servi.

Les coéquipiers de Kévin N'Doram ont pourtant eu le ballon (55 % de possession en faveur du FC Metz) mais n'ont pas su quoi en faire. En face, Bordeaux a géré tranquillement après les deux buts inscrits, profitant notamment de l'expérience de Laurent Koscielny, très précieux défensivement.

Après les défaites à Angers, contre le Paris Saint-Germain et donc à Bordeaux, le FC Metz va devoir régler la mire samedi prochain, face à Amiens, à Saint-Symphorien, s'il veut s'éviter une saison galère en Ligue 1.