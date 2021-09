Ligue 1 : le FC Metz à Strasbourg pour retrouver un peu de strass

Bonne nouvelle pour les Grenats (elles sont plutôt rares en ce moment) puisqu'ils jouent là où ils n'ont plus perdu depuis quatorze ans et demi. Metz, 18e et entré en phase de turbulence après la défaite contre Troyes, serait bien inspiré de faire perdurer sa série d'invincibilité à Strasbourg, 15e.

Un duel toujours attendu à la Meinau, cinq jours avant la réception du PSG. La route s'élève pour le FC Metz en Ligue 1. Son niveau de jeu doit en faire de même !

Alors que ce championnat n'a commencé que depuis un mois et demi, une réaction est déjà nécessaire. Les Grenats n'ont pris que deux maigres points lors des quatre dernières journées, toutes disputées contre des promus (Clermont et Troyes) ou des aspirants au maintien (Reims et Nantes). Et, au-delà des résultats, les contenus ont été alarmants. Handicapé par sa difficulté à construire, par l'incapacité de ses leaders à être décisifs, et par une défense qui craque deux fois, en moyenne, par match, Metz inquiète. Strasbourg, "le match idéal" dixit Habib Maïga, doit être l'occasion de se (re)lancer.

Ce groupe va s'en sortir. Frédéric Antonetti

Avare en compliment depuis le début de saison, Frédéric Antonetti a ménagé son équipe en conférence de presse d'avant match. "Je fais confiance à ce groupe. Ce groupe va s'en sortir. Quand il y a une crise de résultat, il y a une crise de confiance automatiquement. A nous de repartir. Le discours, c'est de dire la vérité à travers les images. Dire que je crois en eux et que ce ne sont pas deux résultats pas bons qui vont changer ça. "

Quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console dit le proverbe. Le Racing de Strasbourg est un peu mieux loti (15e avec un point de plus) mais il fait partie des rares équipes à avoir encaissé encore plus de buts que Metz. L'attaque messine passe donc un bon test, dans ce duel du Grand-Est.

Et pour éviter de présenter un jeu aussi stérile que contre Troyes, contre qui la balle a surtout circulé latéralement, l'entraîneur messin sera-t-il tenté de réintroduire un troisième attaquant ? Frédéric Antonetti n'a pas acté le forfait de Farid Boulaya, blessé ces dernières semaines, et a eu quelques mots positifs pour Amine Bassi : "Il va y arriver. Il faut du temps mais dans l'implication et l'intensité, il est en net progrès."

Racing Club de Strasbourg - FC Metz, dès 20 h 30 sur France Bleu Lorraine. Coup d'envoi à 21 h.