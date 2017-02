Ligue 1 : le FC Metz accueille Dijon pour un duel entre promus

Ce mercredi 8 février, à l'occasion de la 24ème journée de la Ligue 1, le club à la Croix de Lorraine (17ème) reçoit le DFCO (16ème). Après sa victoire contre Marseille, le FC Metz veut enchaîner un second succès consécutif en championnat.

Tombeur de l' OM, lors de la précédente journée, le FC Metz accueille ce mercredi Dijon. C'est un duel entre promus qui luttent pour ne pas retomber en Ligue 2. Invaincus à domicile depuis début novembre, les grenats veulent poursuivre, face aux bourguignons, cette bonne série à St Symphorien. D'autant que les dijonnais n'ont remporté qu'un succès en déplacement cette saison.

Les 2 équipes se connaissent par coeur

Le FC Metz et le DFCO se sont affrontés à 4 reprises depuis décembre 2015 : deux fois en Ligue 2, une fois en amical et la dernière en Ligue 1 en septembre dernier. Pour le moment, léger avantage à Dijon avec 2 succès et un nul contre seulement une défaite contre le club à la Croix de Lorraine. Les 2 clubs se connaissent par coeur et Coach Hinschberger de préciser qu'il ne passera pas cette fois des heures à décortiquer leur jeu sur vidéo.

Capitaine Lejeune out

Gardiens : Didillon, Oberhauser.

Défenseurs : Rivierez, Milan, Falette, Signorino, Balliu, Assou-Ekotto, Bisevac.

Milieux de terrain : Jouffre, Sarr, Philipps, Doukouré, Nguette, Cohade.

Attaquants : Vion, Erding, Diabaté.

Victime d'une entorse à la cheville, Kévin Lejeune est forfait © Maxppp - maxppp

FC Metz - DFCO, 24ème journée de la Ligue 1, à suivre sur France Bleu Lorraine et France Bleu.fr dès 18 heures avec les commentaires de Thomas Jeangeorge et Gaby Dalvit.