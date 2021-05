Ligue 1 : le FC Metz accueille l'Olympique de Marseille, pour le dernier match de la saison

A l'aller, le FC Metz et Marseille avaient fait match nul (1-1)

Allez, on ferme ! Ce dimanche, ce sera le clap de fin de la saison 2020-21 de la Ligue 1. Pour ce dernier match de la saison, le FC Metz (10e) recevra l'Olympique de Marseille (5e). Les Grenats, qui n'ont plus gagné à St Symphorien depuis janvier dernier, tenteront de relever la tête, après deux nouvelles défaites en championnat (à Lorient et contre Nîmes).

De son côté, l'Olympique de Marseille vient en Lorraine pour finir le travail et définitivement valider sa 5e place, synonyme de qualification pour la Ligue Europa.

Ibrahima Niane forfait

Touché à un oeil à l'entraînement, le buteur Ibrahima Niane est forfait, tout comme Victorien Angban, Aron Leya Iseka, eux-aussi blessés.

Vincent Pajot, Warren Tchimbembé et Opa Nguette sont toujours convalescents.

Fabien Centonze primé

Le latéral droit du FC Metz, Fabien Centonze, a reçu ce vendredi, son trophée du geste grenat du mois de mars, pour son but inscrit contre le PSG.

Florian Thauvin suspendu

Pour ce voyage en Lorraine, le club phocéen sera privé de Florian Thauvin, suspendu. L'international tricolore a joué, dimanche dernier, son dernier match, avec l'OM. Il évoluera, la saison prochaine, le club mexicain des Tigres de Monterrey.

Trois autres Marseillais, en instance de départ, ne seront pas retenus : Khaoui, Cuisance et Germain.

Nommé en mars dernier, Jorge Sampaoli, le coach de l'OM, est suspendu de banc à St Symphorien. Il a écopé, dimanche dernier, d'un carton rouge.

Un coup d'oeil dans le rétro

Historiquement, à St Symphorien, le FC Metz est plutôt en réussite contre l'OM, avec 31 victoires, 10 nuls et 17 défaites. Le dernier succès grenat à la maison remonte au 3 février 2017 : le coup franc, vicieux, de Yann Jouffre, avait trompé le gardien olympien.

Lors du match aller, les Grenats avaient tenu en échec l'OM, 1 but partout.

FC Metz - Olympique de Marseille, 38e journée de la Ligue 1, coup d'envoi à 21 heures, à suivre sur France Bleu Lorraine, avec les commentaires de Thomas Jeangeorge et Gaby Dalvit. Pour réagir, on vous attend au 0387521313.