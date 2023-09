Ligue 1 : le FC Metz accueille le Racing Club de Strasbourg, pour la première manche du derby de l'Est

On aurait pu surnommer ce match, le " Concordatico ", le " Droit Localico ", " l'Antonettico ", le " Zitellico " ou le " Diallolico ", mais on conservera le terme de Derby de l'Est. Ce dimanche, à l'occasion de la 6ème journée de la Ligue 1, le FC Metz (7e) défie sur sur sa pelouse, le Racing Club de Strasbourg (10e). Le Stade St Symphorien affichera complet, avec aussi 618 supporters alsaciens .

Le promu messin, a, pour l'instant fait légèrement mieux que son voisin alsacien

Après une entame de championnat ratée à Rennes (5-1), le FC Metz a su relever la tête en signant quatre matchs sans défaite : Les Grenats ont décroché deux victoires en déplacement à Clermont (0-1) et à Lens, samedi dernier (0-1) et ils ont été tenus en échec sur leurs terres par l'OM (2-2) et par le Stade de Reims (2-2). Notez que le club à la Croix de Lorraine est invaincu à St Symphorien, depuis plus d'un an.

De son côté, le RCSA qui a connu une intersaison mouvementée, avec l'arrivée de nouveaux investisseurs américains qui ont choisi comme nouveau coach, le champion du monde 98, Patrick Vieira, a alterné le bon et le moins bon depuis le début du championnat, avec des succès à domicile contre l'OL (2-1) et Toulouse (2-0) et des défaites loin de la Meinau à Monaco (3-0) et Nice (2-0). Lors de son dernier match, le 17 septembre, le Racing, mené deux à zéro à la pause par Montpellier, a finalement arraché le nul, en seconde mi-temps.

L'effectif messin : retour de Lô, Traoré et Colin toujours aux soins

Touchés ce vendredi matin à l'entraînement, Joseph N'Duquidi (douleurs musculaires) et Joël Asoro (cheville) sont incertains pour ce derby.

L'attaquant ghanéen, Benjamin Tetteh est de retour. Il est apte selon Coach Bôlöni.

Expulsé contre l'OM, le défenseur sénégalais, Abou Lô, a purgé ses trois matchs de suspension. Il peut être de nouveau convoqué par le staff messin

Les défenseurs Ismaël Traoré et Maxime Colin, blessés lors du déplacement à Clermont, sont toujours aux soins.

La conf d'avant-match du strasbourgeois Patrick Vieira

Ce vendredi 22 septembre, du côté de la Meinau, le nouveau coach du RCSA, Patrick Vieira, a évoqué ce derby contre Metz, en insistant notamment sur le fait que son équipe avait mal négocié ses deux premiers déplacements de la saison, avec à la clé, deux défaites à Nice et à Monaco : " il faudra naturellement faire beaucoup mieux en Lorraine "

Le champion du Monde 1998 avec la France a aussi évoqué le parcours et la ligne de conduite du promu messin en ce début de saison : pour Patrick Vieira, " Metz est une équipe très bien organisée. Il y a de la qualité de percussion. Devant, ça va vite, ils aiment avoir de l’espace dans le dos. Ce sera à nous de bien défendre "

Le coach Strasbourgeois indique que son milieu de terrain, Ibrahim Sissoko, est incertain, pour ce derby, en raison d'une douleur à la cheville.

Le Racing a dominé les derniers derbys

Le RCSA a dominé les dernières confrontations contre son voisin messin, avec trois victoires consécutives, deux à St Symphorien et une à la Meinau. Le dernier succès lorrain contre le club alsacien remonte au 11 janvier 2020 en Ligue 1 .

Toutes compétitions confondues, le FC Metz est devant avec 51 victoires contre Strasbourg . Les Alsaciens se sont imposés à 37 reprises et il y a eu 34 nuls entre les deux formations.

Un ancien coach adjoint des deux clubs du Grand Est regardera ce derby avec nostalgie

Alors cette rencontre aurait pu être aussi surnommé le Tavenotico : Benoît Tavenot, a été entraîneur adjoint dans les 2 clubs, à chaque fois sous les ordres de Coach Antonetti.

Il est resté à Metz, 3 ans entre 2019 et 2022 et a participé à la mission sauvetage du club alsacien la saison passée entre février et juin 2023.

Le corse d'origine est désormais l'entraîneur principal de Dijon, qui joue en National. Et ce derby entre Messins et Strasbourgeois, il le suivra bien entendu avec beaucoup d'intérêts : " j'ai gardé un très bon souvenir de mon passage dans ces 2 clubs, où j'ai rencontré des gens extraordinaires ! "

