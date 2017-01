Ligue 1 : le FC Metz à Angers pour signer un deuxième succès consécutif

Ce samedi 28 janvier, à l’occasion de la 23ème journée de la Ligue 1, le club à la Croix de Lorraine se déplace à Angers. C’est un duel entre mal classé qui vaut cher. Coach Hinschberger sent le bon coup à jouer.

Les grenats veulent profiter de la douceur angevine pour s'éloigner de la zone rouge. Ce samedi, à l'occasion de la 22ème journée de la Ligue 1, le FC Metz (18ème) qui est invaincu en championnat depuis 3 matchs, se déplace à Angers, 19ème au classement. En 2017, le club à la Croix de Lorraine (Nul à Nice, victoire contre Montpellier) a repris un peu de couleurs, alors que leurs adversaires du Maine et Loire, n'ont plus gagné en L1 depuis le 5 novembre dernier.

Marquer à l'extérieur

« On flaire la bonne occase ». Par ces mots, Coach Hinschberger annonce la couleur. A Angers, le FC Metz ne vise pas autre chose que la victoire. Cette ambition retrouvée, elle est notamment liée à l'arrivée du sénégalais Fallou Diagne. Grâce à lui, le club à la Croix de Lorraine ne prend plus de buts. Il y a aussi les débuts tonitruants en attaque du malien Cheick Diabaté, auteur d'un doublé contre Montpellier lors de la précédente journée. Le staff grenat mise beaucoup sur lui pour retrouver le chemin des filets adverses en déplacement. Toutes compétitions confondues, le FC Metz n'a plus marqué à l'extérieur depuis la mi-novembre et un voyage à Toulouse. La rédemption du promu mosellan devra aussi passer par un réveil et un sursaut offensif du côté du Stade Jean Bouin.

Jouffre et Assou-Ekoto sont restés à la maison

Gardiens : Didillon, Kawashima.

Défenseurs : Rivierez, Milan, Falette, Signorino, Balliu.

Milieux de terrain : Diagne, Philipps, Doukouré, Larriere, Nguette, Hein, Cohade, Lejeune.

Attaquants : Vion, Erding, Diabaté.

Blessés : Mollet (cheville), Jouffre (adducteur), Assou-Ekotto (adducteur).

Phase de reprise : Selimovic, Thill, Udol.

Suspendu : Bisevac.

Un défenseur en attaque à Angers

Le SCO d'Angers n'est plus en réussite. Sa dernière victoire y remonte au 5 novembre. Angers qui est encore privé de plusieurs ses internationaux africains partis disputer la Coupe d’ Afrique des Nations. Du coup, c'est un défenseur central, un certain Matéo Pavlovic, qui joue depuis 2 matchs, les dépanneurs en attaque. Il a d'ailleurs marqué dimanche dernier à St Étienne. Voilà les messins prévenus.