Metz, France

Le Président Serin l'a dit avant le match, "il nous faudra 1,33 points par match pour nous maintenir." Il faudra donc faire mieux dans les semaines à venir. Samedi soir à Dijon, les Messins n'ont pas su confirmer après leurs derniers matchs encourageants.

Il n'aura fallu que trente secondes au DFCO pour trouver la faille. Trente secondes pour que Julio Tavares se joue de la défense à cinq du FC Metz et ouvre le score. Un scénario cauchemardesque pour les grenats qui ambitionnaient clairement d'aller chercher les trois points en Bourgogne.

#DFCOFCM - Le but de Julio Tavares qui ouvre le score pour Dijon face à Metz : pic.twitter.com/YOHjgnXYB2 — Causerie de L1 Vidéo (@VideosCDL1) January 13, 2018

Ibrahima Niane a eu quelques occasions par la suite mais mal négociées dans le dernier geste. Il n'y a eu guère que Mathieu Dossevi pour apporter un peu de vivacité côté messin. Mis à part ce but dijonnais en tout début de partie, la première mit-temps n'a pas été très animée. Metz n'y arrivait pas et Dijon se contentait de gérer.

Au retour des vestiaires, le FC Metz a bien encore failli se faire surprendre d'entrée puisque Frédéric Sammaritano a trouvé le poteau d'Eiji Kawashima. Si le gardien messin a été heureux sur cette occasion, c'est bien lui qui a par la suite maintenu son équipe à flot en faisant avorter plusieurs offensives dijonnaises qui se succédaient en début de deuxième période.

A la 55e minute de jeu, Frédéric Hantz décide de modifier son système à cinq défenseurs qui ne fonctionnait manifestement pas. Julian Palmieri, auteur de nombreuses pertes de balle, a cédé sa place à la nouvelle recrue lorraine Danijel Milicevic. Le Bosnien a rapidement apporté de la vitesse. Avec Mathieu Dossevi, il est à l'origine de la première réelle occasion messine du match à la 81e. Les deux joueurs ont magnifiquement combiné dans la surface mais se sont heurtés au gardien dijonnais qui passait jusqu'alors une soirée plus que tranquille.

On se disait alors que le match en resterait là. Il aura fallu attendre la 85e minute pour que tout bascule. Nolan Roux est entré pour les grenats. C'est lui qui a fini par faire exploser la défense dijonnaise. Une défense bourguignonne qui n'avait presque rien eu à faire de la partie. Nolan Roux reprend un ballon en demi-volée, à l'entrée de la surface, qui finit dans les filets de Baptiste Reynet.

#DFCOFCM - Le but de Nolan Roux qui permet au FC Metz d'arracher le nul face à Dijon : pic.twitter.com/NSKPs6Iv5k — Causerie de L1 Vidéo (@VideosCDL1) January 13, 2018

Une minute plus tard Nolan Roux a la balle du 2-1 au bout du pied mais il manque l’immanquable à 1m50 du but dijonnais. Cela aurait été très cruel pour le DFCO mais tellement magique pour le FC Metz. Tant pis. Les deux équipes se sont quittées sur un score nul. Metz devra montrer un visage beaucoup plus conquérant dès mercredi à Saint-Symphorien. Ce sera contre Saint-Etienne, premier non-relégable.