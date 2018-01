En route pour la « grenatada ». Ce samedi, à Dijon, le FC Metz entame la phase retour du championnat. La lanterne rouge de la L1, qui compte aujourd'hui, 8 points de retard, sur le premier non-relégable, a 19 matchs, pas un de plus, pour effectuer une incroyable remontée au classement.

Metz, France

C'est un immense défi qui attend les protégés de Frédéric Hantz, lors de cette phase retour qui débute à Dijon. En pleine crise de résultats et de confiance, il y a encore 6 semaines, le club à la Croix de Lorraine s'est finalement révolté pour finir la première partie du championnat, par 1 nul et 2 victoires.

Dans cette bataille pour le maintien, les grenats ne sont donc pas encore hors course. Et pour espérer revenir à hauteur des autres mal classés, le FC Metz se doit d'être ambitieux et ce dès ce samedi à Dijon, où Frédéric Hantz ne vise pas autre chose que la victoire.

Dans cette quête des 3 points, le coach messin pourra compter sur la présence de ces 2 premières recrues du mercato hivernal, le bosnien Danijel Milicevic et le camerounais Georges Mandjeck, ainsi que sur le retour, après un mois d'absence pour cause de blessure, du défenseur Milan Bisevac.

Pour surprendre les bourguignons, invaincus à domicile depuis octobre dernier, le staff grenat a établi un plan bien précis. Pas de quoi impressionner le coach bourguignon, même si Olivier Dalloglio concède que le FC Metz a nettement progressé depuis le match aller remporté par son équipe. C'est d'ailleurs à l'issue de cette défaite messine que Coach Hinschberger avait été limogé.

Le groupe messin

Gardiens de but : Kawashima, Beunardeau.

Défenseurs : Selimovic, Assou-Ekotto, Niakhaté, Diagne, Balliu, Rivierez, Bisevac, Palmieri.

Milieux de terrain : Cohade, Dossevi, Poblete, Milićević, Mandjeck.

Attaquants : Rivière, Niane, Roux.

Kawashima, Beunardeau. Défenseurs Selimovic, Assou-Ekotto, Niakhaté, Diagne, Balliu, Rivierez, Bisevac, Palmieri. Milieux de terrain Cohade, Dossevi, Poblete, Milićević, Mandjeck. Attaquants Rivière, Niane, Roux. Blessés : Efouba Ayissi, Udol, Nguette, Didilllon, Mollet.

Choix de l'entraîneur : Thill, Philipps, Cafú, Goudiaby

à lire Coupe de France : le FC Metz évite le piège de Dunkerque

#DFCOFCM, 20ème journée de L1, coup d'envoi à 20 heures, au stade Gabriel Montpied, à suivre sur FBL et FB.fr dès 19h30, avec les commentaires de TJG et Maxime Nosch.