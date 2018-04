Ligue 1 : le FC Metz concède un nouveau match nul à Strasbourg

Par Cédric Lang-Roth , France Bleu Lorraine Nord

Au terme d'un derby spectaculaire et engagé, Metz et Strasbourg se séparent sur un score nul (2-2). Les Grenats ont réussi à égaliser et même à prendre l'avantage avant d'être repris. La rencontre laissera des traces également dans les esprits, les deux formations ont été réduites à 10.