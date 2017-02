Ligue 1 : le FC Metz corrigé à Lyon (5-0)

Ce dimanche 26 février, à l'occasion de la 27ème journée de la Ligue 1, le club à la Croix de Lorraine a été victime de l'armada offensive de l'Olympique Lyonnais. Les grenats s'inclinent sur la pelouse du Parc OL, 5 à 0. Le FC Metz recule à la 17ème place au classement.

Le FC Metz a donc encore subi une nouvelle correction face aux gros bras du championnat. Après Monaco, Nice et le PSG, c'est l'Olympique Lyonnais qui s'est régalé face au promu lorrain. Les hommes de Bruno Génésio se sont logiquement imposés 5 à 0. C'est une 12ème défaite en championnat pour le club à la Croix de Lorraine qui recule à la 17ème place au classement.

Le FC Metz n'a tenu qu'une mi-temps

Handicapée par l'absence de plusieurs joueurs majeurs (Cohade, Jouffre, Sarr et Diabaté), le FC Metz attaque pourtant la rencontre du bon pied. Le milieu de terrain Georges Mandjeck est tout proche d'ouvrir la marque dès la 2ème minute de jeu, mais il manque l’immanquable. Après un quart d'heure de jeu, Lyon accélère et se montre plus menaçant. Les frappes se multiplient mais Didillon veille au grain. Hélas à deux minutes de la pause, avec un brun de réussite, mais fort logiquement, l'OL ouvre la marque par Depay (1-0)

Une seconde période cauchemardesque

Après la pause, l'OL mène la vie dure au FC Metz. Depay double rapidement la mise (2-0). Abattue la défense lorraine ouvre ses vannes et Lyon en profite pour corser l'addition : Lacazette et Valbuena en rajoutent sans oublier le but contre son camp du messin Ivan Balliu (5-0). L' autre conséquence de cette nouvelle lourde défaite, c'est la différence des buts des lorrains, qui se creuse encore. Elle est désormais de -25. C'est un handicap en plus pour le FC Metz dans sa quête de maintien.