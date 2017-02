Ligue 1 : le FC Metz corrigé à Monaco

Ce samedi 11 février 2017, à l'occasion de la 25ème journée de la Ligue 1, le club à la Croix de Lorraine a subi une lourde défaite sur la pelouse du leader monégasque (5-0). La première période messine a été notamment catastrophique.

Pas de miracle lorrain à Louis 2. Sur la pelouse du leader de la ligue 1, le FC Metz n'a pas pesé bien lourd. L' AS Monaco s'est facilement et logiquement imposé contre le promu lorrain (5-0). Au bout de 6 minutes de jeu, le club de la Principauté avait déjà pris le large, grâce à un but de Kylian Mbappé. Totalement dépassé, la défense messine était de nouveau battu à la 12ème minute après un deuxième but du colombien Falcao. 8 minutes plus tard, Kylian Mbappé corsait déjà l'addition pour le 3 à 0 en faveur de l'AS Monaco.

Comme à chaque fois, les attaquants monégasques se régalent

Pas de sursaut messin en seconde période. La meilleure attaque de Ligue 1 se rue de nouveau devant les cages de Thomas Didillon. Kylian Mbappé puis Falcao inscrivent deux buts supplémentaires dans le premier quart d'heure de la seconde mi-temps. Sans surprise, le FC Metz s'incline sur la pelouse du leader. Les Grenats reculent à la 15ème place du classement. Prochain match, le samedi 18 février, à la maison contre le FC Nantes.