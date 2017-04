Ligue 1 : le FC Metz coule à Lorient

Le FC Metz a coulé à Lorient, humilié cinq buts à un, alors que les Messins devaient endosser l'armure d'une équipe qui joue le maintien face à un concurrent direct.

Le FC Metz n'a toujours pas gagné lors des cinq derniers matchs et ce samedi, il a même coulé à Lorient, dépassé cinq buts à un, alors qu'il s'agissait d'un duel entre deux équipes en sursis en Ligue 1.

Pourtant, la première période autorisait tous les espoirs, un score de parité un but partout au retour aux vestiaires. Cheick Diabaté a inscrit un penalty pour les Messins, son premier but à l'extérieur.

Bernard Serin a parlé aux joueurs

Mais la seconde période a été indigente pour reprendre le terme de l'entraineur. Incompréhensible de notre point de vue, et aucun joueur ne s'est arrêté pour tenter d'expliquer ce qu'il s'est passé dans les têtes.

Où je suis passé à côté. Je suis dans le même bateau et souhaite peut être plus que tout autre que le club se sauve. Allez Metz. — signorino franck (@francksignorino) April 22, 2017

Philippe Hinschberger n'a rien dit à la fin de ce naufrage, "il vaut mieux s'effacer parfois dans ces moments là, le président a parlé", mais l'entraineur n'a pas révélé les propos de Bernard Serin.

Je suis désolé mais on a encore notre destin entre nos main – Philippe Hinschberger

Il reste quatre matchs pour prendre au moins quatre points, et ainsi espérer sauver sa peau en Ligue 1. "Si on n'y arrive pas, cela veut dire qu'on ne mérite pas de rester dans l'élite", lâche Philippe Hinschberger. "Mais cette saison, on prend en moyenne un point par match, donc il n'y a pas de raison qu'on n'y parvienne pas. Je suis désolé mais on a encore notre destin entre nos mains".

Le pire scenario pour aborder le derby

Le FC Metz reste 15e mais n'e dispose plus que de quatre points d'avance sur le 18e. Les poursuivants avancent, à l'image de Lorient, Dijon et le prochain adversaire, Nancy. Philipe Hinschberger voulait éviter que le derby "ne pèse trop lourd" dans la course au maintien, c'est raté.

Rendez-vous samedi sur France Bleu Lorraine pour la revanche du derby aller (défaite 4-0).