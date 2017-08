Ligue 1 : le FC Metz craque sur la fin contre Monaco

Ce vendredi 18 août, à l'occasion de la 3ème journée de la ligue 1, le club à la Croix de Lorraine a longtemps résisté face au champion de France en titre, mais a a finalement craqué en fin de match sur un but du colombien Falcao. Le FC Metz n'a toujours pas remporté le moindre point en championnat.

La vaine résistance du FC Metz. Ce vendredi à l'occasion, de la 3ème journée de la Ligue 1, le club à la Croix de Lorraine a longtemps accroché l'AS Monaco, mais a finalement cédè à la 80ème minute de jeu, après un but du colombien Falcao. Bien que privés de plusieurs joueurs clés, les Grenats n'ont pas été ridicules, ils ont fait preuve d'une belle générosité et d'une belle détermination, mais au final, c'est une 3ème défaite consécutive en championnat et le FC Metz n'a toujours pas débloqué son compteur.

Première titularisation de Jallow

Avec une défense centrale new-look ( Diagne et Niakhaté ) et la titularisation dans le couloir gauche du jeune gambien Ablie Jallow, le FC Metz n'en menait pas large au coup d'envoi face à l'ogre monégasque. Mais au fil des minutes, force est de constater que les grenats sont dans leur match : sérieux, appliqués et agressifs, ils empêchent le champion de France en titre de faire la différence. A la pause, la défense lorraine tient bon.

En seconde période, le FC Metz se procure quelques contres intéressants, mais le club à la Croix de Lorraine ne fait pas mouche. De son côté, l'AS Monaco fait appel à son banc et les nouveaux entrant font vite la différence. à la 80ème minute de jeu, Rachid Ghezzal, adresse une passe précise à Falcao, qui remporte son duel au portier messin. C''est le seul but de la partie, celui de la victoire pour le club de la Principauté, qui en profite au passage pour établir un nouveau record du plus grand nombre de victoires en Ligue, 15 désormais, pour être tout à fait précis.

Une minute de silence en hommage aux victimes du double attentat en Espagne a été respectée hier à St Symphorien © Maxppp - Maxppp

Lors de la 4ème journée, le FC Metz se rendra le 26 août prochain à Caen.