Ligue 1 : le FC Metz, dans l'enfer du chaudron stéphanois, pour une confrontation entre mal classés

Quand les mauvais élèves de la Ligue 1 se retrouvent. Ce dimanche, FC Metz (18e) se rend à Geoffroy Guichard, pour y affronter l' AS St Etienne (19e). Après deux nuls consécutifs contre Nantes et à Lille, les hommes de Fred Antonetti espèrent signer un joli coup face aux Verts.

Deux anciens stéphanois ne reverront pas le chaudron

Pour ce déplacement important dans la course pour le maintien, le FC Metz sera, hélas, privé de deux éléments importants de son milieu de terrain : Vincent Pajot et Habib Maïga, qui ont d'ailleurs porté le maillot stéphanois par le passé, vont rester en Lorraine. Le premier est suspendu, le second est blessé.

Fabien Centonze et Matthieu Udol sont toujours aux soins. En revanche, Kévin N'Doram, absent depuis de longues semaines, après une blessure au pied, s'est entraîné normalement toute la semaine. L'ancien Monégasque est enfin disponible !

Les Verts ont retrouvé de la vigueur

Juste avant Noël, certains les voyaient déjà en Ligue 2. Puis Pascal Dupraz, le spécialiste des missions sauvetage du foot français, a remplacé le dépassé Claudel Puel, au poste d'entraîneur.

Un mercato hivernal plus tard, avec sept renforts en poche, St Etienne a retrouvé de la vigueur. Lors des cinq derniers matchs de L1, les Verts n'ont perdu qu'une rencontre, au Parc des Princes, contre l'intouchable PSG.

Les Verts pourront compter ce dimanche, sur le soutien de leur public. Plus de 32 000 supporters sont attendus. " C'est un public qui peut sublimer son équipe ", reconnait le technicien corse du FC Metz, qui s'est assis sur le banc de l'asse au début des années 2000.

Souvenirs, souvenirs : les Grenats ont pris une raclée en 1982 à Geoffroy Guichard

Historiquement, les Verts ne réussissent guère à nos Grenats. Toutes compétitions confondues, le FC Metz s'est incliné à 61 reprises contre l' AS St Etienne.

Sur la pelouse de Geoffroy Guichard, le FC Metz a souvent passé un sale quart d'heure. Les Messins s'y sont inclinés à 41 reprises.

En 1982, le club à la Croix de Lorraine a vécu dans le chaudron un véritable cauchemar, en s'inclinant 9 buts à 2, Michel Platini inscrivant notamment un doublé pour les Verts.

La dernière victoire messine dans le Forez, remonte à la saison 2019-2020, avec un petit but du regretté Habib Diallo.

St Etienne - FC Metz, 27e journée de la Ligue 1, coup d'envoi à 13 heures, avant-match sur France Bleu Lorraine, dès 12h30 avec les commentaires de Thomas Jeangeorge et Thomas Lavaud.