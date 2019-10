Ligue 1 : Le FC Metz de nouveau relégable après sa défaite à Brest

Metz, France

Cette rencontre contre un adversaire jugé "abordable" par les Messins, devait permettre au club à la Croix de Lorraine de confirmer son mieux des deux derniers matchs (victoire à Saint-Etienne et match nul contre Toulouse). Mais l'illusion n'aura duré qu'une dizaine de minutes. Onze pour être précis, lorsque Julien Faussurier a repris superbement de volée un centre parfait de Yoann Court. Thomas Delaine et Alexandre Oukidja ne sont pas exempts de tout reproche sur ce but. Une action à revivre sur notre site, qui a douché les espoirs grenats après un but refusé de John Boye pour une faute de Kevin N'Doram dans la surface bretonne.

Un Stade Brestois clinique devant le but

Le Stade Brestois a ensuite fermé la boutique, se contentant de cette maigre avance, avant d'opérer en contre. En face, les coéquipiers du capitaine Renaud Cohade, de retour dans le 11 de départ, se sont montrés apathiques, malgré la possession du ballon (67 % sur l'ensemble du match) pour déstabiliser une défense brestoise pourtant pas souveraine. Très peu dangereux, les Messins ont tout de même mis à contribution le gardien Donovan Léon, par le capitaine grenat, notamment (39').

Juste avant la pause, le défenseur Jean-Charles Castalletto a fusillé de la tête sur corner Alexandre Oukidja, enterrant presque du même coup les espoirs messins. Redoutable efficacité des Brestois, qui ont cadré deux fois en première période, pour... deux buts.

Le résumé du match, avec les commentaires de Thomas Jeangeorge Copier

Le show Donovan Léon

Le gardien remplaçant, Donovan Léon, a été déterminant dans le victoire brestoise. Car après la pause, malgré plusieurs tentatives de Thierry Ambrose, qui a fait une bonne entrée en jeu (67'), le portier s'est montré intraitable. Il a même été aidé par son poteau sur une frappe à bout portant d'Habib Diallo, en difficulté ce samedi soir, diminué par sa blessure au péroné contracté la semaine dernière contre Toulouse.

Les quelques occasions messines en fin de match n'y changeront rien, ce Metz là ne pouvait pas marquer ce samedi soir. Pourtant, en face, le Stade Brestois n'a pas joué la plus belle rencontre de son histoire, mais a su gagner sans briller.

Retour dans la zone rouge pour le FC Metz

Le FC Metz a donc rechuté face à un concurrent direct pour le maintien, et les prochains rendez-vous des Grenats en Ligue 1 ne seront pas simple après la trêve. Les joueurs de Vincent Hognon recevront Nantes, 2ème du championnat, le 19 octobre prochain, avant de se déplacer sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais, une semaine plus tard.

En attendant, le club à la Croix de Lorraine retombe dans la zone rouge, à la 19ème place du classement, et pourrait même être lanterne rouge en cas de victoire stéphanoise ce dimanche dans le derby rhodanien.