Ligue 1 : le FC Metz décroche un point sur la pelouse strasbourgeoise

Strasbourg, France

Pas de vainqueur dans le derby de l'Est. Ce dimanche, l'occasion de la première journée de la Ligue 1, le FC Metz est allé chercher le point du match nul à Strasbourg. Score final : 1 à 1. Le Racing a ouvert la marque par Adrien Thomasson (21'). Égalisation messine juste après la pause par Habib Diallo. En fin de rencontre, l'attaquant grenat Ibrahima Niane a vu sa frappe être repoussée par le poteau alsacien. Dommage !

Chaque équipe a eu sa mi-temps

Dans un stade de la Meinau, chaud bouillant, le FC Metz a souffert durant les 45 premières minutes. En retard dans tous les duels, imprécis techniquement et tout bonnement inoffensif, le promu grenat, qui a logiquement concédé l'ouverture du score, a montré un visage bien inquiétant.

Mais la pause, salvatrice, a permis aux protégés de Vincent Hognon, de se mettre au niveau de la Ligue 1. Dès les premières minutes de la seconde période, Opa Nguette réalise un petit numéro dans la défense strasbourgeoise et trouve, à la limite du hors jeu, Habib Diallo qui égalise. Ce premier but de la saison sera d'ailleurs validé par l'assistance vidéo.

Enfin libérés, les grenats sont tout proches de la victoire en fin de rencontre, la frappe de Ibrahima Niane étant repoussé par le poteau...Une seconde mi-temps plus rassurante et plus conforme aux qualités du collectif Lorrain. Le promu lorrain n'est pas passé à coté de son retour dans l'élite.

Prochain match pour le FC Metz, ce samedi, à la maison contre l'AS Monaco, qui a perdu son premier match contre Lyon.