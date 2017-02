Ligue 1 : le FC Metz défie l’OM et sa nouvelle recrue Dimitri Payet

Ce vendredi 3 février, à l’occasion de la 23ème journée de la Ligue 1, le club à la Croix de Lorraine (19ème) accueille l’Olympique de Marseille (6ème) dans un stade St Symphorien qui devrait être à guichets fermés. Coach Hinschberger redoute une soirée difficile.

L'une des stars de l'équipe de France arrive à St Symphorien. Ce vendredi, à l'occasion de la 23ème journée de la Ligue 1, le FC Metz reçoit l'OM et sa nouvelle recrue l'international Dimitri Payet. C'est un défi de taille qui attend le club à la Croix de Lorraine, battu samedi dernier à Angers, alors que les phocéens, eux, ont écrasé en championnat Montpellier (5-1).

« C'est du lourd, du très lourd qui arrive à St Symphorien ». En conférence de presse d'avant-match, mercredi, Coach Hinschberger est apparu quelque peu inquiet par le potentiel offensif de l'OM : en attendant la première titularisation de sa recrue-phare de l'hiver, l'international Dimitri Payet, Le buteur Bafétimbi Gomis vient d'inscrire un triplé en championnat et Florian Thauvin est actuellement sur un nuage. Souvent dépassée cette saison à domicile, l'arrière-garde des Grenats, balayée notamment par Monaco, a du souci à se faire. D'autant que le milieu de terrain récupérateur Fallou Diagne est suspendu, tout comme l'homme à tout faire du FC Metz, Renaud Cohade. Tous deux avaient été expulsés contre Angers. Pour exister ou résister dans ce match, le club à la croix de Lorraine devra, c'est sûr, élever son niveau de jeu, sous peine d'une nouvelle désillusion devant son public.

beaucoup de bleu et blanc parmi les grenats

A chaque fois que Marseille débarque en Moselle, St Symphorien se transforme en « mini Vélodrome » Le parcage Visiteurs devrait afficher complet avec ses ultras bruyants et passionnés. Sans oublier tous ses supporters lorrains de l'OM qui s'installeront dans les autres tribunes de St Symphorien. Invité de LCG, le défenseur Franck Signorino reconnait que les matchs à domicile contre l'OM sont un peu à part. C'est une première en revanche pour Coach Hinschberger...A Laval, Créteil, Niort ou encore Le havre, il n'avait jamais eu l'occasion d'accueillir Marseille et ses nombreux fans. Il compte sur le soutien des supporters grenats pour faire plus de bruit que les marseillais. La popularité de l'OM en agace quand même certains. En janvier dernier, après un match de coupe de France contre Marseille, le coach toulousain, Pascal Dupraz, expliquait, je le cite, qu'il était insupportable pour lui de voir autant de bleu et de blanc, au Stadium.

FCMOM, 23ème journée de la Ligue 1, coup d'envoi ce vendredi à 20h45, à suivre sur FBL et FB.fr dès 20h15 avec les commentaires de Thomas Jeangeorge et Gaby Dalvit.