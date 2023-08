Ligue 1 : le FC Metz dévoile son troisième maillot de couleur noire

Le noir et quelques nuances de blanc et de gris. Voilà les couleurs choisies par le FC Metz et son équipementier Kappa pour le troisième maillot du club à la Croix de Lorraine en Ligue 1

Kévin N'Doram et Maxime Colin avec le troisième maillot du FC Metz pour cette nouvelle saison en Ligue 1

On ne sait pas encore si le FC Metz va broyer du noir, pour son retour en Ligue 1, puisque le championnat ne débute officiellement que dimanche prochain, le 13 août, par un déplacement à Rennes. Mais une chose est sûre, les Grenats porteront parfois un maillot de couleur noire sur les terrains de L1, lors de la saison 2023-2024. Le club à la Croix de Lorraine a dévoilé, ce vendredi, le troisième maillot, imaginé et conçu par son équipementier italien Kappa.

Le noir a été choisi, explique le club, " pour rappeler la couleur du charbon et l'histoire des Houillères de Lorraine. Ce maillot laisse aussi apparaître quelques nuances de gris et de blanc pour rendre hommage à l'héritage industriel de la Moselle.