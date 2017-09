Ligue 1 : le FC Metz en danger à Nantes

Ce samedi 30 septembre, à l'occasion de la 8ème journée de la Ligue 1, le club à la Croix de Lorraine (20ème-3 pts) se déplace à la Beaujoire pour y affronter le FC Nantes (6ème-13 pts). Après la rechute troyenne de samedi dernier (0-1), le FC Metz affronte des canaris invaincus depuis 5 matchs.

Le FC Metz en grand danger à Nantes. Bons derniers de la Ligue 1 et battus samedi dernier sur leur pelouse par Troyes, les grenats se déplacent ce samedi à la Beaujoire pour y défier l'une des équipes en forme du championnat. Les nantais sont en effet invaincus depuis 5 journées et ils viennent aussi de remporter leurs 3 derniers matchs.

Juste avant une nouvelle mini-trêve internationale d'une dizaine de jours, les grenats ont besoin de points, pour se relancer en championnat et surtout se rassurer. La cruelle défaite contre Troyes, samedi dernier, alors que le FC Metz était en supériorité numérique et qu'il s'est procuré bon nombre d'occasions, a laissé des traces. Mais Coach Hinschberger l'assure : son équipe veut effacer à Nantes le coup de bambou troyen.

Pour y parvenir, le technicien grenat exige un peu plus de rigueur, derrière, et prie, face au mur défensif nantais, pour une efficacité offensive retrouvée. Philippe Hinschberger qui est apparu jeudi matin en conférence de presse, un poil tendu, et surtout moins souriant que d'habitude. Il connait la loi du milieu et sait qu'une nouvelle défaite des grenats à la Beaujoire pourrait être celle de trop.

Vincent Thill dans le groupe du FC Metz pour aller à Nantes

Gardiens : Didillon, Kawashima.

Défenseurs : Assou-Ekotto, Balliu, Bisevac, Diagne, Niakhaté, Udol.

Milieux : Cafu, Cohade, Dossevi, Maziz, Nguette, Philipps, Poblete, Thill.

Attaquants : Fernandez, Roux.

Claudio Ranieri présélectionne 21 canaris

Gardiens : Dupé, Olliero, Tatarusanu.

Défenseurs : Alcibiade, Awaziem, Diego Carlos, Djidji, Dubois, Kwateng, Lima.

Milieux : El Ghanassy, Gandi, Girotto, Iloki, Krhin, Rongier, Thomasson, Touré.

Attaquants : Coulibaly, Nakoulma, Sala.

La saison passée, grâce à un triplé de Mevlut Erding, le FC Metz s'était imposé à Nantes 3 à 0 © Maxppp - maxppp

FC Nantes - FC Metz, 8ème journée de la Ligue 1, coup d'envoi à 20 heures au stade de la Beaujoire, avant-match sur France Bleu Lorraine et Francebleu.fr dès 19h30 avec les commentaires de Thomas Jeangeorge et de Jordan Muzycka.