Ligue 1 : le FC Metz en grand danger à Rennes

Cap à l'Ouest pour le FC Metz. Ce dimanche, les hommes de Fred Antonetti se rendent au Roazhon Park, pour y affronter le Stade Rennais. Tout oppose ces deux équipes.

Le club à la Croix de Lorraine, qui n'a plus gagné depuis plus de deux mois, lutte pour son maintien en Ligue 1. Et si sa défense a retrouvé du mordant, depuis quelques semaines, son attaque est l'une des pires d'Europe depuis le début de la phase retour, avec seulement deux petits buts marqués.

Même s'il vient d'être éliminé en Coupe d'Europe par les Anglais de Leicester, le Stade Rennais est en forme en championnat. Les Bretons ont remporté leurs quatre derniers matchs et ils ont inscrit au passage 14 buts. C'est un concurrent crédible pour la qualification pour la prochaine Ligue des Champions.

Delaine, absent de dernière minute

Annoncé, vendredi, comme rétabli, après avoir manqué la réception du RC Lens, Thomas Delaine ne figure finalement pas dans le groupe messin pour ce déplacement à Rennes.

Matthieu Udol, Fabien Centonze, Jean-Armel Kana-Biyik, Boubacar Traoré et Vincent Pajot sont également absents.

En revanche, suspendu lors de la dernière journée, Ibrahim Amadou, est de retour.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le Stade Rennais, l'un des plus beaux collectifs de Ligue 1

Avec 57 buts marqués depuis le début du championnat, les Rouge et Noir disposent de la deuxième meilleure attaque du championnat. Fort de ses 15 victoires en Ligue 1, le Stade Rennais s'appuie sur un collectif bien huilé, doublé d'individualités de qualité, à l'image de son buteur Martin Terrier, 14 réalisations cette saison.

Lors du match aller, en octobre dernier, le FC Metz n'avait pas pesé bien lourd face aux Bretons, s'inclinant 3 à 0 à St Symphorien. Un score déjà acquis à la mi-temps !

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Stade Rennais - FC Metz, coup d'envoi à 15 heures, avant-match dès 14h30 sur France Bleu Lorraine et Francebleu.fr, avec les commentaires de Thomas Jeangeorge et Thomas Lavaud.