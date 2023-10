Ligue 1 : le FC Metz en grand danger face à Nice, ce samedi.

Pour chasser les doutes ! Après sa lourde défaite à Toulouse dimanche dernier (3-0) et son échec dans le derby contre Strasbourg (0-1), le promu mosellan veut éviter, ce samedi, contre Nice, une troisième défaite d'affilée qui pourrait faire encore reculer les Grenats au classement. Invaincus cette saison en L1, les Aiglons restent sur deux victoires consécutives en déplacement (à Monaco et au PSG).

Le point sur l'infirmerie messine

Maxime Colin et Benjamin Tetteh sont toujours aux soins. Ils ont repris la course. Ils sont sur la bonne voie, explique le staff messin.

Habib Maïga est forfait ! Le milieu de terrain ivoirien souffre d'une déchirure au mollet.

Absent contre Strasbourg et à Toulouse, le milieu de terrain Joseph N'Duquidi est rétabli.

Le nouveau visage de l'OGC Nice

9e du dernier championnat, l'OGC Nice version Ineos a décidé de revoir ses ambitions légèrement à la baisse, avec le départ à l'intersaison de ses gros salaires que sont Kasper Schmeichel ou encore Aaron Ramsey.

Après l'intérim Didier Digard, le Gym s'est choisi un nouvel entraîneur italien, inconnu en France, Francesco Farioli. Son recrutement a été aussi moins tape à l'œil que les saisons précédentes.

Pour autant, le début de saison des Aiglons est très prometteur, avec déjà trois victoires (PSG,Monaco,Strasbourg) et quatre nuls (Brest, OL, Lorient et Lille). Dans cette entame de championnat, l'attaquant Terem Moffi, compte déjà trois buts et deux passes décisives.

La défense niçoise est pour le moment la meilleure du championnat, avec seulement quatre buts encaissés.

Un peu d'histoire...

Le FC Metz et l'OGC Nice se sont affrontés à 98 reprises. Avantage aux Aiglons avec 36 victoires, dont la dernière à St Symphorien, le 23 janvier 2022 (0-2 ).

La dernière victoire messine contre le GYM remonte au 27 novembre 2021 (0-1), grâce à un but de Fabien Centonze .