Ligue 1 : le FC Metz en net progrès en 2020

Cette année 2020 a été riche en événements et en rebondissements pour le club à la Croix de Lorraine. Mais malgré la crise sanitaire, malgré les pépins physiques et le départ d’Habib Diallo, le club à la Croix de Lorraine affiche un bilan plutôt positif.

Au pied du sapin, les supporters du FC Metz vont peut être recevoir comme cadeaux des peluches ou un pull de Noël Grayou, voir un maillot de Farid Boulaya. Outre ces présents, France Bleu Lorraine vous offre son petit bilan : pas celui de la phase aller, car il reste encore deux matchs à disputer contre Bordeaux puis Nice, en janvier prochain, mais celui de l’année civile 2020.

De la claque rouennaise en Coupe de France au show Boulaya

En 2020, en raison de l’épidémie de Coronavirus qui a rogné une partie du précédent championnat, le FC Metz n’a disputé que 27 rencontres officielles (26 en championnat et une en Coupe de France). Le bilan des Grenats est assez satisfaisant, avec 11 victoires et 7 nuls contre 9 défaites, dont la dernière frustrante à Rennes (0-1), ce mercredi 23 décembre.

Il y a un an, après un nul chanceux à Dijon, le club à la Croix de Lorraine terminait la phase aller de la Ligue 1, à une peu enviable 18e place. Aujourd’hui, la formation mosellane a intégré le Top 10 de l’élite. Cela reflète les progrès du collectif grenat, dont la solidité défensive, , son atout N°1, est actuellement louée par tous les coachs de L1.

Durant ces 12 derniers mois, bien conseillés par Vincent Hognon puis Fred Antonetti, certains Grenats se sont aussi révélés : avec ses dribbles éclairés, son sens de la passe, Farid Boulaya est devenu le leader technique du FC Metz. Avec ses interceptions et ses courses folles, Fabien Centonze est devenu l’un des meilleurs latéraux droit du championnat.

Malgré une convoitise bien naturelle, ces deux joyaux devraient rester en Moselle, encore quelques mois et ainsi contribuer en 2021 à un nouveau maintien des Grenats en Ligue 1.

Le public de St Symphorien, le grand frustré de 2020

Depuis mars dernier et l’arrêt brutal du précédent championnat pour cause de crise sanitaire, le public de St Symphorien est au régime sec : jauge limitée à 5000 personnes puis huis clos total, les supporters vivent loin du stade, les bonnes performances actuelles du FC Metz.

Sans public, et donc sans recettes de billetterie et après le mirage Mediapro, les millions d’euros promis se sont envolés, 2020 restera aussi une année très difficile sur le plan financier. Mais, grâce à la bonne gestion du Président Serin et au transfert d’Habib Diallo à Strasbourg, le club à la Croix de Lorraine a su limiter la casse et ses grands projets n’ont pas été remis en cause. Les coéquipiers de Farid Boulaya ont intégré en novembre dernier leurs nouveaux vestiaires de la tribune Sud et leur camp d’entraînement s’est encore agrandi.

Frescaty et St Symphorien, où Coach Antonetti a fait son retour en octobre dernier. Dans cette période tourmentée, sa présence et son expérience rassurent. Ses choix, souvent judicieux, son flair pour dénicher les talents de demain, devraient en 2021 garantir au FC Metz un maintien serein et tranquille.

Le technicien corse reconnaît d'ailleurs son immense plaisir à coacher ce groupe messin. Il confesse que " c'est un régal ! ".

Frédéric Antonetti revient sur les derniers mois de son équipe entre malchance et plaisir ! Copier

La reprise de l’entraînement, pour les joueurs et le staff du FC Metz a été fixée au 30 décembre prochain. Le 6 janvier, les Grenats recevront Bordeaux, pour le compte de la 18e journée de la Ligue 1.