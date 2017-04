Ligue 1 : le FC Metz en quête d’assurance à Bordeaux

Ce samedi 8 avril, à l’occasion de la 32ème journée de la Ligue 1, le club à la Croix de Lorraine (14ème) se déplace au Matmut Atlantique pour y affronter les Girondins de Bordeaux (6ème). Objectif : tenter d’oublier la lourde défaite contre Lyon (0-3).

Pour ce dernier déplacement de la saison chez un gros bras du championnat (le FC Metz se rendra après Bordeaux, à Lorient, Lille et Guingamp), le club à la Croix de Lorraine récupère des forces vives précieuses. Absents mercredi contre Lyon, les 2 recrues hivernales, l'attaquant et ancien girondin Cheick Diabaté, et le milieu de terrain Fallou Diagne font leur retour à Bordeaux, tout comme Benoît Assou-Ekoto et Cheick Doukouré, qui ont purgé leur match de suspension. Yann Jouffre est également remis de sa blessure au mollet.

Le retour de ces pièces maîtresses tombe bien , car Bordeaux, malgré son élimination, mercredi dernier à Angers de la Coupe de France, reste une équipe talentueuse et compétitive. En 2017, les protégés de Jocelyn Gourvennec, n’ont été battus en championnat que par le PSG, Nice et Monaco.

Bordeaux, la bête noire du FC Metz

Les Girondins ont perdu seulement 2 de leurs 51 matchs à domicile face au FC Metz toutes compétitions confondues. Sur leurs terres, ils sont, même, invaincus face aux grenats depuis le 1er mars 1980. Le bon vieux Stade Chaban Delmas, occupé par Bordeaux, jusqu'en 2015 a donc rarement porté chance aux grenats. Depuis, les Ciel et Marine, ont déménagé dans le tout nouveau Matmut Atlantique, une enceinte de 42 000 places, qui peine pourtant à faire le plein, avec une moyenne de 24 000 spectateurs.

Le jeune Boris Mathis encore dans le groupe messin

Gardiens : Didillon, Kawashima.

Défenseurs : Milan, Falette, Diagne, Signorino, Balliu, Rivierez, Assou-Ekotto.

Milieux de terrain : Mandjeck, Cohade, Nguette, Lejeune, Jouffre, Doukouré, Mollet.

Attaquants : Diabaté, Mathis.