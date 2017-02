Ligue 1 : le FC Metz en quête d’un improbable exploit sur la pelouse du leader, Monaco.

Les grenats défient le leader du championnat. Ce samedi 11 février, à l'occasion de la 25ème journée de la Ligue 1, le FC Metz (12ème) se déplace sur la pelouse de l'AS Monaco (1er).

Battu à l'aller 7 à 0 par le club de la principauté, le promu mosellan s'attend naturellement à souffrir, ce samedi sur la pelouse de l'AS Monaco, même si le club à la Croix de Lorraine, est actuellement dans le bon tempo, avec 10 points pris sur 15 possible, lors de la phase retour du championnat. Victorieux notamment de l'OM, puis de Dijon, le FC Metz qui a retrouvé une défense un peu plus solide, s'attaque donc à l'armada offensive de Monaco.

Monaco, une attaque hors norme

Les statistiques monégasques doivent sans doute donner le tournis au FC Metz. Avec plus de 100 buts inscrits, toutes compétitions depuis le début de la saison, le club de la Principauté est devenue une référence en Europe. Seul le Barça de Lionel Messi fait mieux dans ce domaine. En championnat, l'AS Monaco totalise déjà 70 réalisations. C'est une moyenne de 3 buts par match. A titre de comparaison, en L1 le club à la Croix de Lorraine n'a trouvé qu'à 24 reprises le chemin des filets adverses., sur la pelouse du leader, même si le club à la Croix de Lorraine, reste sur une bonne série en 2017 (10 points pris sur 15 possibles lors de la phase retour). Après deux victoires consécutives en L1, contre l'OM puis Dijon, qui lui ont permis de s'éloigner un peu de la zone rouge, le FC Metz qui enregistre le retour de Fallou Diagne s'attaque donc à l'armada offensive de l'AS Monaco.

Avec les protégés de Leonardo Jardim, les scores-fleuves se multiplient : 7-0 à Metz ; 6-0 contre Nancy, 5-0 contre Bastia...A Louis 2, les équipes visiteuses ne résistent pas longtemps et la grande force de cette attaque, c'est sa variété : 14 joueurs de l'effectif monégasque ont déjà marqué cette année en L1 : les attaquants bien sûr comme le colombien Falcao et ses 14 buts ou encore l'international tricolore Thomas Lemar et ses 7 réalisations. Les défenseurs de l'ASM participent au festival offensif : le Polonais Glick totalise 4 buts. Que ce soit sur coups de pieds arrêtés ou dans le jeu, le gardien messin Thomas Didillon s'apprête donc à passer à une soirée bien difficile sur le rocher. Le Rocher monégasque est aussi une terre inhospitalière pour le club à la Croix de Lorraine...Depuis 1951, le FC Metz ne s'y est imposé qu'à 5 reprises.

Le score fleuve du match aller entre le FC Metz et l'AS Monaco (0-7) © Maxppp - Maxppp

ASMFCM, 25ème journée de la L1, coup d'envoi à 20heures au stade Louis 2, avant-match sur FBL et FB.fr dès 19h30