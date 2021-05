Ligue 1 : le FC Metz, en quête de pardon, se déplace, ce dimanche, à Lorient, qui lutte, lui, pour sa survie

Le FC Metz part à la pêche aux merlus ! Ce dimanche, à l'occasion de la 37e journée de la Ligue 1, le club à la Croix de Lorraine (10e) se rend au stade du Moustoir, pour y affronter le FC Lorient (17e). Coup d'envoi à 21 heures.

Sèchement battus par Nîmes, dimanche dernier (0-3), les Grenats, qui ont subi les foudres de leur entraîneur Fred Antonetti, espèrent, en Bretagne, montrer un visage plus séduisant et plus mordant. Ils auront, face à eux, une formation lorientaise, qui lutte pour sa survie en Ligue 1.

Pour punir et remotiver ses protégés, le technicien corse a musclé ses séances d'entraînement. Les Grenats ont eu droit à deux séances, ce mercredi et ce jeudi.

Leya Iseka blessé

Aron Leya Iseka a été victime d'une entorse à la cheville. Victorien Angban souffre du genou. Ils sont forfaits pour le déplacement à Lorient.

Touché à l'épaule, John Boye est incertain. Il passera un dernier test ce samedi.

Warren Tchimbembé, Vincent Pajot, Opa Nguette sont toujours convalescents au FC Metz.

Les Merlus, le couteau entre les dents

Les Merlus comptent, à deux journées de la fin du championnat, un point d'avance sur le FC Nantes, la barragiste provisoire et trois unités de plus que le Nîmes Olympique, le premier relégable. En cas de victoire du FCL sur le FC Metz, et de défaite nantaise à Dijon, les Lorientais seront officiellement maintenus en Ligue 1.

Le FC Lorient ne compte que deux victoires de moins que le FC Metz. Les hommes de Christophe Pélissier ont de bonnes statistiques à la maison, avec neuf victoires et deux nuls contre sept défaites. L'attaque bretonne s'appuie notamment que Terem Moffi et Yoane Wissa qui totalisent à deux 24 buts cette saison.

Lors du match aller, le FC Metz s'était largement imposé contre le FC Lorient, 3 buts à un, grâce à un excellent Ibrahima Niane, auteur d'un triplé !

FC Lorient - FC Metz, 37e journée de la Ligue 1, coup d'envoi à 21 heures, à suivre sur France Bleu Lorraine, avec les commentaires de Thomas Jeangeorge et Thomas Lavaud, dès 20h30.