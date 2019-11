Ligue 1 : le FC Metz en quête de point(s) contre Montpellier

Ce samedi 2 novembre, à l'occasion de la 12e journée de la Ligue 1, le club à la Croix de Lorraine reçoit le Montpellier Hérault Sporting Club. Après sa défaite à Lyon en championnat et son élimination en Coupe de la Ligue contre Brest, le FC Metz a besoin de se rassurer

Metz, France

Second match à domicile de la semaine pour les hommes de Vincent Hognon. Sortis mercredi dernier de la Coupe de la Ligue par Brest, les Grenats accueillent Montpellier, pour le compte de la 12e journée du championnat. Le FC Metz (19e) qui a rechuté dans le bas du classement, après sa défaite à Lyon, a besoin de point(s).

Coach Hognon veut de la solidité

Pour la réception de Montpellier, une " équipe accrocheuse " selon Vincent Hognon, le coach du FC Metz exige de ses troupes " beaucoup plus de solidité ". Il faut dire que la défense du FC Metz est souveraine que la saison passée en Ligue 2. A trois reprises seulement, Alexandre Oukidja, le portier grenat n'a pas encaissé de but cette saison. Le staff attend de ses joueurs beaucoup d'agressivité et de détermination.

Vincent Hognon veut plus de solidité pour son équipe du FC Metz Copier

A Metz, John Boye et Thomas Delaine, toujours blessés, devraient être forfaits pour ce match. Ménagé contre Brest, Habib Diallo, le meilleur buteur messin sera de retour dans le groupe.

Montpellier alterne le bon et le moins bon

Après 11 journées de championnat, les hommes de Michel Der Zakarian sont 10e au classement. Ils comptent 4 victoires, 3 nuls et 4 défaites. Montpellier réussit mieux à domicile qu'en déplacement. A la Mosson, le club héraultais a battu Nice, Monaco et Lyon. En revanche à l'extérieur, le MHSC n'a toujours pas gagné le moindre match cette saison. Un ancien Messin désormais à Montpellier fera son retour à St Symphorien, le redoutable Florent Mollet.

Entre le FC Metz et le MHSC, c'est plutôt équilibré à St Symphorien

Dans l'histoire de la Ligue 1, le club à la Croix de Lorraine a accueilli à 19 reprises celui de l'Hérault. Le bilan est équilibré : 6 victoires lorraines, 7 nuls contre 6 défaites. Le 10 février 2018, Montpellier s'était imposé à St Symphorien face au FC Metz, 1 à 0, grâce à un but de Giovanni Sio.

FC Metz - Montpellier Hérault Sporting Club, coup d'envoi ce samedi à 20 heures. A suivre sur France Bleu Lorraine à partir de 19h30.