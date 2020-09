Ligue 1 : le FC Metz entame, à Lille, une séquence corsée

Ce dimanche 13 septembre, à l'occasion de la 3e journée de la Ligue 1, le club à la Croix de Lorraine se rend sur la pelouse du LOSC. Le début d'une semaine " européenne " et relevé ! Coup d'envoi à 13 heures.

Cap au Nord pour les Grenats. Ce dimanche, à 13 heures, pour le compte de la 3e journée de la Ligue 1, le FC Metz se déplace sur la pelouse du LOSC. Les Lillois sont encore invaincus en championnat, alors que le club à la Croix de Lorraine a perdu son unique match officiel contre l' AS Monaco, il y a deux semaines (0-1). Après la trêve internationale, les Grenats vont réellement lancer cette semaine sa saison en championnat.

C'est une sorte de séquence européenne et très relevé qui se profile pour les hommes de Vincent Hognon. Après Lille, ce dimanche, à un horaire d'ailleurs inhabituel, les Grenats se déplaceront ce mercredi à Paris et puis dans une semaine, c'est le Stade de Reims, lui-aussi qualifié cette saison en Coupe d'Europe, qui se rendra à St Symphorien.

C'est un calendrier dantesque et corsé pour un FC Metz, en manque de match officiel, et en quête aussi de certitudes offensives. Sur ce dernier point, la prestation des Grenats, la semaine dernière, lors du derby lorrain perdu à Nancy, n'a pas été très convaincante. En attaque, Ibrahima Niane et Opa Nguette n'ont pas encore retrouvé leur niveau de la saison dernière.

Le LOSC, en revanche, malgré le départ à l'intersaison de Loïc Rémy et de Victor Osimhen, durant le mercato estival, semble avoir déjà retrouvé la forme. La défense lorraine devra notamment surveiller de très près le Lillois Jonathan Bamba, auteur des deux buts nordistes, lors de la victoire à Reims et du nul inaugural contre Rennes. A l'heure de la traditionnelle sieste dominicale, les Grenats devront cette fois, à tout prix, rester éveiller.

Thomas Delaine de retour dans le groupe

Renato Sanches blessé à Lille

LOSC - FC Metz, 3e journée de la Ligue 1, coup d'envoi à 13 heures, à suivre sur France Bleu Lorraine, à partir de 12H30 avec Thomas Jeangeorge et Thomas Lavaud.