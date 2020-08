Ligue 1 : le FC Metz espère une entame princière contre l'AS Monaco

Thierry Ambrose et Fabien Centonze à l'entraînement avant la réception de l'AS Monaco

Enfin de retour ! Ce dimanche, à l'occasion de la 2e journée de la Ligue 1, le FC Metz accueille l'AS Monaco. C'est le premier match officiel de la saison pour les grenats, dont la première journée contre le PSG avait été reportée le weekend dernier pour cause de Ligue des Champions. C'est aussi le premier match depuis l'arrêt du dernier championnat, en mars 2020, pour cause de crise sanitaire, soit 174 jours sans L1.

Vincent Pajot et l'adrénaline de la Ligue 1

Après huit semaines de préparation, sans cas Covid, beaucoup de clubs de Ligue 1 n'ont pas eu cette chance, et des matchs amicaux globalement encourageants, Le FC Metz n'a perdu qu'une rencontre de préparation, les Grenats se disent impatients de retrouver la compétition, à l'image du milieu de terrain Vincent Pajot, qui " a hâte de retrouver l'adrénaline de la Ligue 1 ".

Les ambitions de Vincent Hognon

Pour sa deuxième saison en Ligue 1, l'entraîneur du FC Metz, veut que son équipe continue de progresser. Vincent Hognon vise un meilleur classement (Les grenats étaient 15e la saison passée). Il compte " repartir sur de bonnes bases ", en s'appuyant sur la dynamique de la phase retour de la saison passée. Et le technicien se veut aussi ambitieux : " il ne faut pas jouer petits-bras ".

Vincent Hognon, le coach grenat, sur les ambitions du FC Metz, pour la saison 2020-21 Copier

L'AS Monaco, une équipe encore rodage

L'AS Monaco a encore connu un été agité. L'Espagnol Robert Moreno a été remercié et remplacé par l'ancien sélectionneur croate Nico Kovac. Le nouvel entraîneur a promis de la sueur à son large effectif. L' ASM dispose encore de 60 joueurs sous contrat. Et il compte bien dégraisser. En attendant, dimanche dernier, l'AS Monaco et le Stade de Reims ont fait match nul 2 à 2. C'est une formation encore en rodage, mais dont les individualités, notamment, sur le plan technique sont nombreuses, s'inquiète Vincent Hognon.

Habib Diallo dans le groupe, Thomas Delaine très incertain

Le staff messin ne compte pas se passer des services du Sénégalais Habib Diallo. Bien que disposant d'un bon de sortie durant ce mercato estival et courtisé par plusieurs clubs étrangers, le meilleur buteur messin de la saison passée sera bel et bien convoqué pour ce match contre Monaco. " On compte bien l'utiliser jusqu'à son départ ", indique Vincent Hognon, le coach messin.

En revanche, Thomas Delaine, le défenseur du FC Metz est incertain. Il souffre du dos. Cette blessure a été contractée lors du dernier match de préparation, samedi dernier, à Besançon, contre Montpellier.

