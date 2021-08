Ligue 1 : le FC Metz est " prêt " au combat contre Lille

Le FC Metz sur la ligne de départ. C'est bientôt l'heure de la reprise du championnat pour nos Grenats. Ce dimanche, à 17h, à l'occasion de la 1ère journée de la Ligue 1, le club à la Croix de Lorraine, accueille, le champion de France en titre, Lille.

Le Losc vient de remporter le trophée des champions, face au PSG (1-0), alors que les hommes de Fred Antonetti, ont conclu, samedi dernier, leur campagne de préparation, par un succès contre Montpellier (1-0).

à lire aussi Football : le FC Metz aborde le championnat sereinement après sa victoire sur Montpellier (1-0)

Ce premier match de la saison sera aussi marqué par le retour du public à St Symphorien. Attention, le pass sanitaire est exigé pour les supporters de plus de 18 ans. Près de 15 000 spectateurs sont attendus.

On est prêt

Avec quatre victoires et un nul contre une seule défaite, lors des rencontres d'intersaison, pas de gros bobo durant la campagne de préparation et peu de mouvements pour l'instant durant le mercato estival (seulement deux départs majeurs contre trois arrivées), le FC Metz semble bien armé pour démarrer ce championnat. C'est l'avis de Thomas Delaine, le défenseur grenat, qui évoque notamment " la force physique et défensive de l'équipe messine ".

Thomas Delaine évoque la reprise du championnat face à Lille, le dernier champion Copier

On aura notre chance

Pour Coach Antonetti, débuter le championnat par la réception du Losc, c'est vraiment pas un cadeau, mais ce sera aussi un bon révélateur de l'état des forme de son équipe et le technicien corse estime que son équipe " aura une chance à saisir ".

Le coach du FC Metz, Fred Antonetti, estime que son équipe aura une chance contre Lille Copier

Fred Antonetti a précisé qu' Opa Nguette est forfait pour ce match. Farid Boulaya qui a été touché par le Covid 19 n'est pas prêt.

FC Metz - LOSC, coup d'envoi à 17heures, ce dimanche, à suivre sur France Bleu Lorraine dès 16h30 avec les commentaires de Thomas Jeangeorge et Gaby Dalvit.