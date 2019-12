Ligue 1 - Le FC Metz et l'Olympique de Marseille dos à dos au stade Saint-Symphorien

Metz, France

Il pourrait y avoir deux lectures à l'issue de ce match nul 1 partout ce samedi entre le FC Metz et l'Olympique de Marseille. Celle qui voit le verre à moitié plein : les Grenats ont affiché un visage agréable contre l'une des plus grosses écuries du championnat et ont oublié la déroute de Nice une semaine plus tôt. Mais il y a également celle qui voit le verre à moitié vide : en cette 18ème journée de Ligue 1, le FC Metz a eu l'occasion de mettre l'OM à distance et n'est pas passé si loin que ça d'empocher 3 points qui auraient été vitaux dans l'optique du maintien. Un match à revivre sur notre site.

Pas peur du gros

Parce que l'OM se targuait tout de même de débarquer à Saint-Symphorien avec une série de 6 victoires consécutives en championnat. Sur le papier, la rencontre ne paraissait alors pas tout à fait équilibrée. Mais peu importe, alors que Manuel Cabit, toujours en rééducation, a rendu visite aux siens, les Grenats n'ont pas hésité à jouer leur chance face à un OM peu dangereux devant les cages, notamment en première période. Et c'est grâce à un Opa Nguette enfin étincelant que la marque évolue en faveur des Mosellans peu avant la pause (40ème minute). L'ouverture du score intervient d'ailleurs à l'issue d'un superbe mouvement collectif initié notamment par Adama Noss Traoré.

L'OM se retrouve même orphelin de son gardien star Steeve Mandanda, touché au genou en première période. C'est son remplaçant, Yohann Pelé qui prend sa place. Les voyants semblent passer au vert pour les Grenats.

Si près du but...

La fête n'était même pas loin de virer à la folie lorsqu'on retour des vestiaires, Opa Nguette (encore lui) obtient un penalty grâce à l'intervention de la vidéo. Mais les discussions au sein du corps arbitrale sont longues et Habib Diallo a le temps de tergiverser. Au terme de 4 minutes d'attente, il pose son ballon, mais Pelé sort une belle parade qui empêche les locaux de faire le break (53ème minute).

L'alerte a fait office d'électrochoc pour les Marseillais qui enchaînent immédiatement avec un temps fort. André Villas-Boas décide de passer à un schéma à 4 attaquants. Et c'est Valère Germain, à peine entré en jeu, qui trouve Radonjić dans la surface. Ce dernier trompe alors Oukidja qui ne peut rien faire (70ème minute). Le FC Metz a laissé filé sa chance et le score ne bougera plus. Les Mosellans prennent un point de ce duel face à un gros qui les fait repasser temporairement à la 17ème position. Ne restera plus qu'à attendre les résultats des concurrents directs au maintien ce samedi soir.